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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.05.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Ali Fırat: "150 milyon TL gelir bekliyoruz"

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Ali Fırat: "150 milyon TL gelir bekliyoruz"

Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, 9 sene sonra Süper Lig'de boy gösterecek yeşil-siyahlıların hedeflerini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’de 9 sene sonra boy gösterecek Denizlispor’da profesyonel şube sorumlusu Ali Fırat öncelikli hedeflerinin kulübü borçsuz hale getirmek olduğunu söyledi.

Naklen yayın, Futbol Federasyonu, reklam, Spor Toto, sponsorluk, kombine ve forma gelirlerinden 150 milyon TL beklediklerinin altını çizen Fırat, "Yaklaşık 40 milyon TL borç ödemesi yapmamız gerekiyor. Bu parayla önce borcumuzu bitireceğiz. Geriye kalmasını planladığımız 110 milyon TL civarındaki paranın 70 milyonunu transfere ayıracağız. Kalan 40 milyon TL ise prim, deplasman, tadilat ve ekstra giderler için harcanacak. İlk hedefimiz Süper Lig’de borcu bulunmayan kulüplerin arasına girmek ve burada kesinlikle kalıcı olabilmek. Borçsuz bir Denizlispor oluşturacağız" diye konuştu.

İç ve dış transferde oldukça yoğun mesai harcadıklarını anlatan Ali Fırat, "İç transferde sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncumuz İsmail Aissati’nin menajeriyle bir görüşme yaptık. Ancak şu anda anlaşmadan uzağız. Yine mukavelesi son bulacak sol bekimiz Kerem Can ve kalecimiz Stachkowiak’la da temaslardayız. İki futbolcu konusunda mesafe kat ettik. Mehmet Akyüz’ün ise takımdan ayrılacağına dair ortaya atılan iddiaları anlamış değilim. Mehmet sözleşmeli futbolcumuz ve hiçbir sorun yok" dedi.

Mevcut takımdaki futbolcularla ilgili sorunları çözdükten sonra takviyeye yoğunlaşacaklarını ifade eden Fırat, "Görüştüğümüz isimler var. Ancak kimseyle anlaşma sağlamadık. Bayramdan sonra hareketleneceğiz" yorumunu yaptı.

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Ali Fırat: 150 milyon TL gelir bekliyoruz

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