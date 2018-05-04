Ali Fatinoğlu: "Gelirleri giderlerden daha fazla hale getireceğiz"
Galatasaray Başkan adayı Ali Fatinoğlu, göreve seçilmeleri halinde önümüzdeki yıl içerisinde açığı ciddi boyutlarda kapatacaklarını belirterek, "3. yılımızda seçime girerken, Galatasarayımızın gelirlerini giderlerinden daha fazla hale getirerek, kara geçeceğiz ve kar rakamıyla da borçları ödeyebilir konuma getireceğiz. Hedefimiz budur, bunu yapabileceğiz" dedi.
Galatasaray'ı yeniden seçim heyecanı sararken, Başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, ekibiyle birlikte dün akşam Bursa Galatasaray Liseliler Derneği'nin konuğu oldu. Burada yaptığı konuşmada mali yapıdan, projelerine kadar pek çok noktada açıklamalarda bulunan Ali Fatinoğlu, ekibini de tanıtarak başkanlıkları döneminde camiayı nasıl bir Galatasaray'ın beklediğini anlattı.
"Galatasarayımız hiçbir zaman batmaz. Galatasarayımızın kurtarılmaya da ihtiyacı olmaz, Galatasarayımız her zaman dünyanın en önemli kulüplerinden biridir. Biz Galatasarayımızı nasıl daha iyi yönetiriz diye hazırlık yapıyoruz" diyen Ali Fatinoğlu, Doğan Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada 'Galatasaray'ı nasıl daha iyi yönetiriz' adı altındaki projelerine uygun bir kadro oluşturduklarının altını çizdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle