Ali Fatinoğlu: Galatasaray'ı Barcelona'nın bile kıskanacağı bir boyuta getireceğiz
Galatasaray Kulübünün 19 Mayıs Cumartesi, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan isimlerden Ali Fatinoğlu, "Burayı Barcelona'nın bile kıskanacağı bir boyuta getireceğiz." dedi.
Gayrettepe Dedeman Otel'de yapılan mayıs ayı divan kurulu toplantısında üyelere hitap eden Fatinoğlu, kulübün sorunlarını bildiklerini ifade ederek, "Galatasaray'ın sorunlarının ne olduğuna ve nasıl çözüleceğine yönelik projeler hazırlamıştık. Giderlerimiz konusunda çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Gelirlerimizi arttırmalıyız. Bunun için çalışmalar yaptık. En büyük problemlerimizden biri de varlıklarımızın tapu sorunudur. Galatasaray Adası'nı almak bizim namus borcumuz." diye konuştu.
Ali Fatinoğlu, kulübün gelirlerini arttıracak projelerinin olduğunu belirterek, "Bizim ihtiyacımız sportif başarı. Sportif başarıyı yakalarsanız geliriniz artar. Bunun için iyi bir kadro gerekiyor. İyi kadro da bizim işimiz. Burayı Barcelona'nın bile kıskanacağı bir boyuta getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Fatinoğlu, konuşmasının ardından listesinde bulunan isimleri kürsüye çağırarak üyelere takdim etti.
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