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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.10.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Ali Ece: "Başkan olsam maça giderdim..."

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Ali Ece: "Başkan olsam maça giderdim..."

Fikret Orman istifa etti, Beşiktaş kongre kararı aldı. Ali Ece ve Fuat Akdağ, kongre kararını ve geride bıraktığımız "Galatasaray-Fenerbahçe" derbisini sizler için Misli TV'ye değerlendirdi...

Misli TV'de "ŞenLig" adı altında gündemi yorumlayan Misli.com yorumcuları Ali Ece ve Fuat Akdağ, yeni bölümde Fikret Orman'ın kongre kararını ve 0-0 biten "Galatasaray-Fenerbahçe" derbisini değerlendirdi.

İşte satır başları...

- Ali Ece: "Galatasaray-Fenerbahçe maçı beklediğimden de yavan geçti. Halüsinasyonlar görmeye başladım. Galatasaray, futbolcularının yetenekleri ölçüsünde futbol oynamıyor. Falcao ofsayt poizsyonunda bir gol attı ama ne vuruş yaptı, şu adama böyle dört kere, beş kere getirsen kesin bir tanesi gol olacak zaten."

"Ersun Yanal da savunma kurgusunda, orijinal yerinde oynayan bir adamla derbiye çıktı. Sol ön Tolga, sağ ön Ozan, şampiyonluk aritmetiğini yaptığında, Galatasaray deplasmanında 1 puan yeter demiş, anlayışla karşılarım. İdeal 11 yerleşince Ersun Yanal'dan da derbideki futboldan fazlasını bekliyorum."

"Fikret Orman çıksın paralar nerede olayını açıklasın. Belge belge ortaya koysun. Şu para şuraya harcandı, bu para buraya diye... Bu soruyu yanıtsız bırakması istifaya kadar götürdü."

"Trabzonspor maçına insan gelmez mi? Dört büyükler karşılaştığında kanlı bıçaklı olsan gelirsin. Öyle bir durumun da yok... Maça geleceksin, maçtan sonra açıklama yapacaksın, son gün de olsa başkanlığın, geleceksin."

- Fuat Akdağ: "Derbide uykumuz geldi, bir türlü maç bitmedi. Galatasaray maçları 1-0 olsun bizim olsun gibi oynuyor, henüz takıma Fatih Terim dokunuşu görmedik. Marcao ve Luyindama geçen sezonun gerisinde."

"Ersun Yanal'a katılıyorum, Fenerbahçe henüz takım olamadı. Olunca farklı bir ekip izleyeceğiz."

"Dünyanın bütün yükünü Abdullah Avcı'nın sırtına yüklemek ne kadar doğru? Elbette hataları var ama tek sorumlu o değil... Sezona geç girilmiş, takım kimyası oturmamış, oyuncu kalitesi yetersiz."

Ali Ece: Başkan olsam maça giderdim...

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