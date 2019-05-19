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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.05.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Ali Çetin: "Süper Lig için transfer bütçesini 70 milyon TL'ye çıkardık"

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Ali Çetin: "Süper Lig için transfer bütçesini 70 milyon TL'ye çıkardık"

Spor Toto Süper Lig’e 9 yıl sonra geri dönen Abalı Denizlispor’da yeni sezonun planlaması da hafta içinde başlayacak.

Ali Çetin başkanlığındaki yönetim kurulu ilk olarak teknik direktör Yücel İldiz’le görüşecek.

Kariyerinde Karabükspor ve Malatyaspor’un ardından Denizlispor’u da Süper Lig’e çıkaran tecrübeli teknik adamla yola devam etmeye sıcak bakan Ali Çetin, vakit kaybetmeden transfer görüşmelerine de start verecek.

Önce iç transferi bitirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Çetin, daha sonra dış transfere yöneleceklerini açıkladı.

Süper Lig için 70 milyon TL bütçe ayıracaklarını anlatan Başkan Çetin, "Daha önce 60 milyon TL olan transfer bütçesini 70 milyon TL’ye çıkardık. Ayıracağımız rakam 100 olsun diyenler oldu ancak bütçemiz kısıtlı. Pahada hafif ama kaliteli oyuncuları Denizlispor’a kazandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Teknik direktör Yücel İldiz ve futbolcu arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Çoğu takımda kalacak. İskeleti bozmayacağız. Ama gitmek isteyen olursa da yollarımızı ayıracağız. Hedefimizi Süper Lig’de ilk 5 olarak belirledik. Kuracağımız takımla bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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Ali Çetin: Süper Lig için transfer bütçesini 70 milyon TLye çıkardık

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