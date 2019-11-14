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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.11.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

Ali Çetin hakkında suç duyurusu! 100 milyon TL...

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Ali Çetin hakkında suç duyurusu! 100 milyon TL...

Denizlispor Başkanı Ali Çetin hakkında kulübün borçlarına ilişkin koyduğu 100 milyon liralık temliğin usulsüz olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Denizlispor'un eski yöneticileri Yasin Özpek ile Hasan Önder, kulüp başkanı Ali Çetin'in kulübün borçlarına ilişkin koyduğu 100 milyon liralık temliğin usulsüz olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Eski Kulüp Başkan Yardımcısı Yasin Özpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2013-2014 yıllarında Denizlispor'da yönetim kurulunda görev aldığını anımsattı.

Şu anki Denizlispor yönetim kurulundan alacağının olduğunu belirten Özpek, "Bunu öğrenmek için gerekli yerlere yazı yazdım. Başkan Ali Çetin'in vermediği halde 100 milyon lira temlik koyduğunu öğrendim. Bunu ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Bunun suç olduğunu biliyorum. Kendi iş yerinde çalıştırdığı 150 kişiyi de delege yaptığını duydum. Hak etmediği bu temlikleri ne amaçla aldığını bilmiyorum." ifadesini kullandı.
Özpek eski yönetici Hasan Önder ile Denizli Adliyesine giderek, kulübün 37 milyon lira olan borcuna ilişkin, başkan Çetin'in kulüpten haksız yere kendi hesabı üzerine 100 milyon lira temlik aldığı iddiasıyla "Güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, haksız temlik koyma" suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayette bulunduklarını aktardı.

- Çetin: "Temlikler bize pazarlık şansı veriyor"

Başkan Ali Çetin ise yaptığı açıklamada, 100 milyon lira temlik koydurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Temlik tedbiren alındı. Kendi adıma 25, 25 ve 50 olmak üzere 100 milyon liralık temlik alındı. Bu paranın 13-14 milyon liralık kısmı kendi alacağımdır. Yıllar öncesinin alacakları için ilamsız takip başlatıyorlar. Baklava parası dahi ödenmemiş. Bunlar bizim kayıtlarımızda yok. 100 milyon lira temlik aldığı için kimse Denizlispor'da alacağının kalmasından endişe duymasın. Süper Lig'e çıktık, 'kulüpte para var' diye herkes icraya veriyor. Temlikler bize pazarlık şansı veriyor. Kimsenin parasını ödememe düşüncesinde olmadık. Sadece gerçek alacaklar ortaya çıksın diye temlik koyduk. Gerçek alacaklar varsa son kuruşuna kadar öderiz. Biz denetime açığız."

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