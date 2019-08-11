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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.08.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Ali Çetin: "Galatasaray'ı yenerek çifte bayram yaşatmak istiyoruz"

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Ali Çetin: "Galatasaray'ı yenerek çifte bayram yaşatmak istiyoruz"

 Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, sezonun ilk haftasında konuk edecekleri Galatasaray'ı yenerek taraftara çifte bayram yaşatmak istediklerini söyledi. 

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iç saha müsabakalarına ev sahipliği yapacak Denizli Atatürk Stadı'nı yenileme çalışmalarının tamamlandığını, kalan ufak tefek eksiklerin de giderilmeye çalışıldığını belirtti. 

Geride kalan sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çetin, ilk 5 hedefi doğrultusunda takımın kadrosunu güçlü bir şekilde oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.


- "İlk 5'te olmamız için Galatasaray'ı yenmemiz lazım" 

Çetin, gelecek hafta evlerinde tarihi bir maça çıkacaklarını ve iki şampiyonun karşılaşacağını dile getirerek, "Bizim bir hedefimiz var biliyorsunuz. İlk 5'te olmamız için Galatasaray'ı yenmemiz lazım. Burada ciddi bir şekilde hazırlandık. Tüm hazırlıklarımız bitti ve Galatasaray'ı bekliyoruz. İnşallah Süper Lig'in ilk maçında iki şampiyon, taraftarlarına güzel bir futbol izletecek." diye konuştu. İyi olanın kazanması dileğinde bulunan Çetin, şöyle devam etti:

"İyi olan biziz ve bizim kazanmamız lazım. Galatasaray'ı yenerek Denizli'ye çifte bayram yaşatmak istiyoruz. Ben buna da inanıyorum. Şehir, yönetime geldiğimiz ilk günden beri bizi yalnız bırakmadı. Maç biletleri neredeyse tükenmek üzere. Gece gündüz mücadele ediyoruz. Artık Denizlispor bundan 10 yıl önceki itibarlı haline geri döndü. Geçen sezon gösterdiğimiz mücadelenin daha iyisini bu sezon sergilemek için mücadele edeceğiz." 

Transfer çalışmalarına da değinen Çetin, isim vermeden, bir futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sözleşme imzalayacağını sözlerine ekledi. 

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