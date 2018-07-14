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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.07.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Ali Çamdalı:"Sezona damga vurmak istiyoruz"

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Ali Çamdalı:"Sezona damga vurmak istiyoruz"

Çaykur Rizesporlu futbolcu Ali Çamdalı, Spor Toto Süper Lig'de iyi mücadele ederek sezona damga vurmak istediklerini söyledi.

Takımının Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği kampta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ali Çamdalı, sezona iyi başlamak istediklerini belirterek, "Sezon başındaki ağır idmanlar umarım bizi iyi yerlere taşır. İnşallah bu idmanların karşılığını sezon içinde alırız." dedi. 

Ali Çamdalı, takım arkadaşlarıyla Rizeli taraftarların gönlünü fethetmek için gayret göstereceğini dile getirerek, şunları kaydetti: 

"En son Atiker Konyaspor'da oynadım ve inanılmaz taraftar kitlesi vardı. Çaykur Rizespor'da da böyle bir taraftar kitlesini yakalamayı hedefliyorum. O yüzden takım arkadaşlarımla iyi performans sergileyip onların da bizimle gelmelerini sağlamak istiyoruz. Rize zor bir deplasman ve onlarla stadımızı doldurup sahayı daha zor hale getirmek istiyoruz. İnşallah umduğum bireysel hedefi onlarla yakalarım." 

DAMGA VURMAK İSTİYORUZ

Ali Çamdalı, Süper Lig'de mücadele eden takımların kaliteli oyunculardan oluştuğunu vurgulayarak, "Süper Lig, bireysel transferlere baktığımızda, çok iyi takımlara sahip. Biz de hedeflediğimiz yere ulaşıp, sezona damga vurmak istiyoruz. Bunun için çok çalışıp iyi bir takım olmak gerekiyor. Bu samimiyeti ve şeffaflığı yakalarsak inanıyorum ki iyi bir sezon bizi bekliyor." ifadelerini kullandı. 

Bütün rakiplerine saygı duymaları gerektiğini aktaran tecrübeli futbolcu, "Bütün rakiplerimiz iyi ve hepsine saygı duymak gerekiyor. Ayrıca hiçbir maç kolay değil. Yani şu maçı kolay alırız diye bir düşüncemiz yok." şeklinde görüş belirtti. 

Ali Çamdalı, ligde her maça ayrı şekilde hazırlanmaları gerektiğini anlatarak, "Kasımpaşa maçı ile sezona içeride başlıyoruz. Bunun bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle iyi başlayıp, sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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