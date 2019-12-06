Ali Çamdalı, Konyaspor'dan ayrıldı

Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir." denildi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Çaykur Rize yenilgisinden sonra bir takım radikal kararların alınacağını söylemişti.

Aykut Kocaman, "Uzun zamandır farkında olduğum çeşitli nedenlerle ertelediğim bir takım kararları artık hayata geçirmek zorundayım. Bunlar elbette köklü bir şekilde değişiklikler oluşturacak değil. Bu beklenti olursa yanlış olur. Kararlar bir çeşit dönüşümün başlangıcı olacak. Şunu söyleyebilirim, Gaziantep maçı kazanılır mı? Kazanılmaz mı? Onu bilemem. Fakat diğer maçlardan farklı olacağından kuşkum yok. Daha gayretli, bir şeyleri yapıyor gibi görünen değil yapmaya çalışan bir takım olacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sezon sonu için puan tahminlerini de değerlendiren Kocaman, “Bugünkü şartlarda 45 puanlar gayet iyi puanlar gibi gözüküyor. En önemli tarafı Antep maçıyla beraber üzerimizdeki yapıyormuş gibi hali tersine çevirirsek bu takım çok daha fazlasını yapacak kapasiteye sahip. Üzerimizde ‘ölü toprağı’ denir ya, öyle bir durum var. Bunu değiştireceğimiz hususunda hiçbir kuşkum yok” dedi.