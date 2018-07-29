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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.07.2018 - 22:24, Son Güncelleme:

Ali Ay'dan Fikret Orman'a: "Bu transfer bedava olmaz, para harca başkan"

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Ali Ay'dan Fikret Orman'a: "Bu transfer bedava olmaz, para harca başkan"

Yeşil beyazlıların başkanı Ali Ay, milli kalecilerini isteyen Fikret Orman’a, “Başkan, hep oyuncu satıp kazanıyorsun, biraz da harca! Harun transferi bedavaya olmaz” diye espri yaptı. Bursaspor, 29 yaşındaki Harun Tekin için 3 milyon Euro para ve Vagner Love’ı talep etti.

6 milyon Euro’ya Fulham’a satılan Fabri’nin yerine kaleci arayışını sürdüren Beşiktaş, Bursasporlu Harun Tekin isminde karar kıldı. Teknik direktör Şenol Güneş yöneticilerle yaptığı görüşmede, “İlla bir kaleci alınacaksa, bu Harun olsun. Ama olmuyorsa da ben mevcut kadromuzdaki kalecilere güveniyorum. Yola onlarla devam ederim. Kaleci transfer etmemiz şart değil” ifadelerini kullandı.

Başkan Fikret Orman, Güneş’in bu sözlerinin ardından Bursaspor Başkanı Ali Ay ile bir görüşme yapıp, Harun Tekin’in bonservisi için pazarlıklara başladı. Ay, A Milli Takım’a dek yükselen Harun’u, cazip bir teklif yapılması halinde satabileceklerini bildirdi.

Başkan Ali Ay’ın pazarlıklar sırasında Fikret Orman’a espriyle karışık, “Başkan, hep oyuncu satıp kazanıyorsun, biraz da harca! Harun transferi bedavaya olmaz” diye espri yaptığı belirtildi. Bursaspor yönetimi, 29 yaşındaki milli kaleciye karşılık 3 milyon Euro para ve Vagner Love’ı bonservisiyle birlikte istedi. Yeşil beyazlıların teknik patronu Samet Aybaba’nın Beşiktaş ile futbolcu takası yapılması durumunda sadece Love’ı talep ettiği bildirildi. Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman Bursaspor’un bu taleplerine şimdilik olumsuz yanıt verdi. Kaleci Harun Tekin transferinin birkaç gün içinde çözüme kavuşması bekleniyor.

Mustafa, Aras ve Veli ile de yollar ayrılacak

Beşiktaş yönetimi, takımda doğru dürüst forma şansı bulamayan Mustafa Pektemek, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz ile yolları ayırmak için formül arıyor. 2 yıl sözleşmesi bulunan Aras ile 1’er yıl anlaşmaları bulunan Mustafa ve Aras, gitmeye sıcak bakmıyor. Ancak göndermeye kesin kararlı olan yönetim kurulu, üç futbolcuya, “Anlaşarak yollarımızı ayıralım” teklifini yaptı. Görüşmelerin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Beşiktaş, Pektemek’e yılda 1.7 milyon Euro ve maç başı 10 bin Euro, Kavlak’a 1.7 milyon Euro ve maç başı 7 bin Euro, Özbiliz’e ise 600 bin Euro garanti ücret ödüyor.

 

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