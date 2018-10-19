Ali Ay: Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüm
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Galatasaray karşısında galibiyeti kaçırdıklarından dolayı üzüldüğünü söyledi. Ay ayrıca VAR sisteminin kendilerine yaramadığını ve VAR'dan dolayı 8 puan kaybettiklerini savundu.
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor Başkanı Ali Ay, “Ligin başından beri iyi futbol oynuyoruz. VAR sistemi bize yaramadı. VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik. Bu maçta herkes Bursaspor ve gençlerimizi gördü. Aşağıdan 3 tane daha genç oyuncumuz geliyor. Biz Türk futbolu için çalışıyoruz. Bu maçta galibiyeti kaçırdığımız için üzüldüm. Galatasaray da şansızlık yaşadı ve 3 tane oyuncusu sakatlandı. Buna rağmen 11'e 11 oynadık. Giren oyuncular da kaliteli oyuncular” şeklinde konuştu.
Saha altyapıdan birçok oyuncularının olmasının hatırlatılması üzerine Başkan Ay, “Planlama şeklinde gerçekleştirdik. Samet hocayı tebrik etmek lazım. Hocalar oyuncuları oynatarak oyuncular değerlendiriyor. Biz Türk futbolu için çalışıyoruz. Örnek kulübüz. Okan Kocuk ve Ertuğrul. Burak altyapımızda. İlk 21’de 3 tane altyapıdan oyuncu vardı. İnşallah ikinci yarı daha fazla süre alacaklar” diye konuştu.
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