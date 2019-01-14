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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol ALG’nin yeni transferine meşaleli karşılama
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Futbol
Efkan BUCAK
14.01.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

ALG’nin yeni transferine meşaleli karşılama

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ALG’nin yeni transferine meşaleli karşılama

Türkiye’de genelde Süper Lig takımlarının yıldız isimlerinde görülen havalimanında karşılama geleneği Kadınlar 1. Ligi’ne de sıçradı. Gaziantep ALG Spor taraftarları bir ilke imza atarak, kadın takımlarının transferini meşalelerle karşıladı.

Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde ilk yarı itibarıyla üçüncü sırada yer alan Gaziantep ALG Spor’un Ukraynalı milli futbolcu Tetyana Kozyrenko’yu transfer etmesi camiada büyük sevinç yarattı. Türkiye’de ilk kez bir kadın futbolcu havalimanında meşalelerle karşılandı. Ukrayna Milli Takımı’nda da forma giyen genç futbolcu, havalimanında kendisine gösterilen ilgilen büyük memnuniyet duyarken, ALG’yi zirveye çıkarmak için elinden geleni yapacağını söyledi

Gözcü: Hedefimiz üst üste 3 şampiyonluk
Gaziantep ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, kurulduktan sonra üst üste iki yıl şampiyon olarak 1. Lig’e çıktıklarını belirterek “Kadın Futbolu’na büyük yatırım yaptık. Amacımız kadınlarımızın hayatın her alanında olduğu gibi sporda, bilhassa futbolda etkin olmalarını sağlamak. Yabancı oyuncularımızla ses getirsek de kadromuzda çok iyi yerli futbolcularımız var. Yakın zamanda alt yapıda da adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Türkiye kadın futbolunda bir ilki gerçekleştirip üst üste üç ligde şampiyonluk yaşamak ve ALG’yi Şampiyonlar Ligi’ne taşıma amacındayız” dedi. Gözcü, çok iyi bir yönetim ve teknik heyete de sahip olduklarını, el birliğiyle ALG’yi şampiyon yapacaklarına inandığını belirtirken Gaziantep spor kamuoyunun desteğini arkalarında hissettiklerini sözlerine ekledi.

Kadınlar Ligi’nde ilk kez mücadele eden ALG Spor’un 5 yabancı futbolcusu bulunuyor. Tüm oyuncular kentte ikamet ederken transfer ücretlerinin yanında yemek parası yardımı alıyorlar.  Sezon başında, kadın futbolunun tecrübeli isimlerinden Suat Özcan’ı genel koordinatörlüğe getiren ALG Spor’un teknik direktörlüğünü Abdullah Dağdeviren yapıyor.

ALG’nin yeni transferine meşaleli karşılama

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