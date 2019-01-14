ALG’nin yeni transferine meşaleli karşılama
Türkiye’de genelde Süper Lig takımlarının yıldız isimlerinde görülen havalimanında karşılama geleneği Kadınlar 1. Ligi’ne de sıçradı. Gaziantep ALG Spor taraftarları bir ilke imza atarak, kadın takımlarının transferini meşalelerle karşıladı.
Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde ilk yarı itibarıyla üçüncü sırada yer alan Gaziantep ALG Spor’un Ukraynalı milli futbolcu Tetyana Kozyrenko’yu transfer etmesi camiada büyük sevinç yarattı. Türkiye’de ilk kez bir kadın futbolcu havalimanında meşalelerle karşılandı. Ukrayna Milli Takımı’nda da forma giyen genç futbolcu, havalimanında kendisine gösterilen ilgilen büyük memnuniyet duyarken, ALG’yi zirveye çıkarmak için elinden geleni yapacağını söyledi
Gözcü: Hedefimiz üst üste 3 şampiyonluk
Gaziantep ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, kurulduktan sonra üst üste iki yıl şampiyon olarak 1. Lig’e çıktıklarını belirterek “Kadın Futbolu’na büyük yatırım yaptık. Amacımız kadınlarımızın hayatın her alanında olduğu gibi sporda, bilhassa futbolda etkin olmalarını sağlamak. Yabancı oyuncularımızla ses getirsek de kadromuzda çok iyi yerli futbolcularımız var. Yakın zamanda alt yapıda da adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Türkiye kadın futbolunda bir ilki gerçekleştirip üst üste üç ligde şampiyonluk yaşamak ve ALG’yi Şampiyonlar Ligi’ne taşıma amacındayız” dedi. Gözcü, çok iyi bir yönetim ve teknik heyete de sahip olduklarını, el birliğiyle ALG’yi şampiyon yapacaklarına inandığını belirtirken Gaziantep spor kamuoyunun desteğini arkalarında hissettiklerini sözlerine ekledi.
Kadınlar Ligi’nde ilk kez mücadele eden ALG Spor’un 5 yabancı futbolcusu bulunuyor. Tüm oyuncular kentte ikamet ederken transfer ücretlerinin yanında yemek parası yardımı alıyorlar. Sezon başında, kadın futbolunun tecrübeli isimlerinden Suat Özcan’ı genel koordinatörlüğe getiren ALG Spor’un teknik direktörlüğünü Abdullah Dağdeviren yapıyor.
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