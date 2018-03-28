Alex’ten büyük sürpriz! Yeniden Türkiye’ye geliyor…
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, 6 Nisan'da başlayacak U12 İzmir Cup için Türkiye’ye gelecek. Yıldız isim uluslararası dev turnuvanın başlama vuruşunu yapacak.
Altınordu Kulübü, 6-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek U12 İzmir Cup’ın başlama vuruşunu Fenerbahçeli efsane futbolcu Alex de Souza’nın yapacağını açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
Futbolun unutulmaz isimlerinden Alex De Souza, Altınordu’nun 6-7-8 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği U12 İzmir Cup için Türkiye'ye gelecek. Altınordu ile Petrol Ofisi'nin, “yol arkadaşlığı” kapsamında gelecek olan Alex De Souza, bu yıl 5'incisi düzenlenecek U12 İzmir Cup'ın 6 Nisan'da gerçekleştirilecek açılış töreninde saat 11:30’daki başlama vuruşunu yapacak. U12 İzmir Cup'ın açılışı, daha önce Fatih Terim, Şenes Erzik, Gheorghe Hagi ve Abdullah Avcı gibi ünlü isimler tarafından yapılmıştı.
Bu yıl 21 ülkeden 56 takımla adeta dünya kupasına dönüşecek turnuvaya, ülkemizden de 10'u Süper Lig ekiplerinden olmak üzere toplam 22 kulübün, U12 takımları katılacak. U12 İzmir Cup'a geçtiğimiz yıllarda bir dönem Galatasaray'da görev yapan Jan Olde Riekerink ile eski Fenerbahçeli yıldız Salih Uçan da özel konuk olarak katılmıştı.
Alex, 3 Nisan Salı günü Çırağan Sarayı, Yıldız Salonu’nda saat 11:30’da düzenleyeceği basın toplantısı ile 5. U12 İzmir Cup ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Toplantının moderatörlüğünü Okay Karacan yapacak.
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