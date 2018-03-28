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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
28.03.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Alex’ten büyük sürpriz! Yeniden Türkiye’ye geliyor…

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Alex’ten büyük sürpriz! Yeniden Türkiye’ye geliyor…

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, 6 Nisan'da başlayacak U12 İzmir Cup için Türkiye’ye gelecek. Yıldız isim uluslararası dev turnuvanın başlama vuruşunu yapacak.

Altınordu Kulübü, 6-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek U12 İzmir Cup’ın başlama vuruşunu Fenerbahçeli efsane futbolcu Alex de Souza’nın yapacağını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Futbolun unutulmaz isimlerinden Alex De Souza, Altınordu’nun 6-7-8 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği U12 İzmir Cup için Türkiye'ye gelecek. Altınordu ile Petrol Ofisi'nin, “yol arkadaşlığı” kapsamında gelecek olan Alex De Souza, bu yıl 5'incisi düzenlenecek U12 İzmir Cup'ın 6 Nisan'da gerçekleştirilecek açılış töreninde saat 11:30’daki başlama vuruşunu yapacak. U12 İzmir Cup'ın açılışı, daha önce Fatih Terim, Şenes Erzik, Gheorghe Hagi ve Abdullah Avcı gibi ünlü isimler tarafından yapılmıştı.

Alex’ten büyük sürpriz Yeniden Türkiye’ye geliyor…

Bu yıl 21 ülkeden 56 takımla adeta dünya kupasına dönüşecek turnuvaya, ülkemizden de 10'u Süper Lig ekiplerinden olmak üzere toplam 22 kulübün, U12 takımları katılacak. U12 İzmir Cup'a geçtiğimiz yıllarda bir dönem Galatasaray'da görev yapan Jan Olde Riekerink ile eski Fenerbahçeli yıldız Salih Uçan da özel konuk olarak katılmıştı.

Alex, 3 Nisan Salı günü Çırağan Sarayı, Yıldız Salonu’nda saat 11:30’da düzenleyeceği basın toplantısı ile 5. U12 İzmir Cup ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Toplantının moderatörlüğünü Okay Karacan yapacak.

 

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