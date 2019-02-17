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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.02.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Alex'ten Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a zeytin dalı

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Alex'ten Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a zeytin dalı

Alex de Souza, tribünde izlediği Konyaspor maçı sonrası Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Atiker Konyaspor maçını tribünde izleyen Alex de Souza, bu sabah Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Brezilyalı efsane, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında kendisine sorular yöneltildiğini belirterek, "Bana bir çok insan Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında soru sordu... Onlara karşı hiç bir kötü düşüncem yok... Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. Aykut Kocaman’a futbol antrenörlüğü yaşamında ve aile hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum. Aynı sağlık ve mutluluk dileklerini Başkan Aziz Yıldırım için de sunuyorum... İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün Şükrü Saraçoğlu stadına girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı. Başkan Ali Koç’a bana olan misafirperverliği ve ettiğimiz sohbet için çok teşekkür ederim. Brezilya’ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bana olan sevgilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaman 'Alex'e sarılırım' demişti

Basın toplantısında Alex’in maça gelip çok şahane bir karşılaşma seyrettiğini belirten Kocaman, “Ben Alex’le düşman da değilim rakip de değilim. Biz çok sıkıntılı dönemde Alex’le kader birliği yaptık. Bizi karşı karşıya getirmekle insanların ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Fenerbahçeliler de bu tuzağa ısrarla düşüyor. Ben dağıtımcı değil bütünleştirici bir insanımdır. Alex’le birlikte bu bayrağı uzun süre taşımaya çalıştık. Zaman zaman istenmeyen şeyler oldu. Ama şu anda o bambaşka bir hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum. Ama şu karşılaştırma durumunu anlamış değilim. Keşke karşılaşsaydık, sarılırdım ben ona” ifadelerini kullanmıştı.

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