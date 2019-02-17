Alex'ten Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a zeytin dalı
Alex de Souza, tribünde izlediği Konyaspor maçı sonrası Instagram hesabından bir açıklama yaptı.
Atiker Konyaspor maçını tribünde izleyen Alex de Souza, bu sabah Instagram hesabından bir açıklama yaptı.
Brezilyalı efsane, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında kendisine sorular yöneltildiğini belirterek, "Bana bir çok insan Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında soru sordu... Onlara karşı hiç bir kötü düşüncem yok... Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. Aykut Kocaman’a futbol antrenörlüğü yaşamında ve aile hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum. Aynı sağlık ve mutluluk dileklerini Başkan Aziz Yıldırım için de sunuyorum... İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün Şükrü Saraçoğlu stadına girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı. Başkan Ali Koç’a bana olan misafirperverliği ve ettiğimiz sohbet için çok teşekkür ederim. Brezilya’ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bana olan sevgilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kocaman 'Alex'e sarılırım' demişti
Basın toplantısında Alex’in maça gelip çok şahane bir karşılaşma seyrettiğini belirten Kocaman, “Ben Alex’le düşman da değilim rakip de değilim. Biz çok sıkıntılı dönemde Alex’le kader birliği yaptık. Bizi karşı karşıya getirmekle insanların ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Fenerbahçeliler de bu tuzağa ısrarla düşüyor. Ben dağıtımcı değil bütünleştirici bir insanımdır. Alex’le birlikte bu bayrağı uzun süre taşımaya çalıştık. Zaman zaman istenmeyen şeyler oldu. Ama şu anda o bambaşka bir hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum. Ama şu karşılaştırma durumunu anlamış değilim. Keşke karşılaşsaydık, sarılırdım ben ona” ifadelerini kullanmıştı.
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