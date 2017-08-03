Fenerbahçe'nin radarında olan Brezilyalı Lucas Lima'dan önemli bir açıklama geldi.

İşte Lucas Lima’nın açıklamaları:

“Henüz Fenerbahçe’den resmi teklif gelmedi ama sosyal medya hesaplarımın takipçi sayısında çok fazla artış olmasına sevindim.

Şaka bir yana, Alex’le konuştum ve bana Fenerbahçe taraftarlarının takımlarına aşık olduklarını söyledi. Bunu ben de fark ettim.

Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. Şu an Santos’ta mutluyum, kupalar kazanarak daha da mutlu olmayı umuyorum.” (Fox Sports)