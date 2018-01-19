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Alexis transferi için Van Persie kıyası: 'Daha az acı verici'

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Alexis Sanchez'in Manchester United'a transferini Robin Van Persie ile kıyasladı.

Hürriyet Haber
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Artık Alexis Sanchez'in Manchester United'a transferi an meselesi. Dün genç takımla çalışan Şilili yıldız, Mkhitaryan artı bir miktar para karşılığında Manchester United'ın yolunu tutacak. Ancak Wenger bu transferin Van Persie'nin transferi kadar acı verici olmayacağını savundu.

Sanchez'in ayrılığının tek taraflı olmayacağını ifade eden Fransız teknik adam, "Karşılığında da bir oyuncu (MKhitaryan) alacağız. Belki bu biraz daha az yaralıyıcı. Bir oyuncu kaybediyoruz ama yerine üst düzey bir oyuncu kazanıyoruz. Van Persie'de de benzer bir durum vardı. Sözleşmesinin bitimine bir sene kalmıştı. Belki de ilk defa böylesine büyük bir oyuncu sözleşme uzatmama kararı almıştı" dedi.

Van Persie'yi Feyenoord rezerv takımında oynarken aldıklarını söyleyen Wenger, "Onunla çok uzun süre çalıştık. Onu bu seviyeyi çıkarıp sonra ayrıldığında elbette daha acı verici oluyor" ifadelerin kullandı.

2004-2012 yılları arasında Arsenal forması giyen Hollandalı golcü sonrasında 30 milyon euro bonservis ücretiyle Kırmızı Şeytanlar'ın yolunu tutmuştu. (Ajansspor)

Arsene WengerPremier League

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