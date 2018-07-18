Alexis Sanchez'e vize şoku

İngiliz devi Manchester United’ın Şilili yıldızı Alexis Sanchez, takımının ABD’de yapacağı 2 haftalık kampta yer alamayacak.

Sanchez, ABD vizesi alamadığı için bu tura katılamayacak. 29 yaşındaki Şilili oyuncunun, İspanya’da vergi kaçırmaktan dolayı aldığı 16 aylık hapis cezası sebebiyle vize başvurusunun iptal edildiği bildirildi. Daha önce benzer bir suça karışmadığı için para cezasıyla kurtulan Sanchez, ABD’de bu tarz suçlara karışanlara vize verilmediği için idmanlarına İngiltere’de devam edecek. (Fanatik)