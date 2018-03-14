Alex'i kim getirdi? İşte yanıtı
Alex geldiğinden beri polemik konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe’nin unutulmaz yıldızını kim getirdi konusu gündemi meşgul ediyor.
Çıkan ilk dedikodu Alex’i Aziz Yıldırım’ın getirdiği yönündeydi. Yıldırım geçtiğimiz hafta Ankara’da kongre üyeleri ile konuşurken Alex neden geliyor diye sorunca konunun onunla ilgili olmadığı anlaşıldı…
Bu kez gözler Ali Koç’a çevrilmişti. Alex’i Ali Koç mu getirdi söylentileri aldı başını yürüdü…Hemen ardından Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç bir konuşma yaptı ve Alex’i kendisinin getirmediğini ve hatta locasında maç izleme talebini reddettiğini söyledi. Bu konu da gündemden kalmış oldu.
Son dedikodu ise Alex’in Saadettin Saran tarafından getirildiğiydi. Bu konuda gündemden çok kısa sürede düştü. Saran Grup’un önemli yöneticilerinden Barış Ertül bir açıklama yaparak Alex’in gelişi ile ilgilerinin olmadığını söyledi.
Peki sponsorlar mı getirmişti? Ona da verilen yanıt hayırdı…Peki Alex’i kim getirmişti? Bu sorunun yanıtını Alex’in en yakınlarına sorduk…
Alex tamamen bireysel olarak gelmişti. Ne bir sponsor ne de birinin davetlisiydi. Takvime bakmış ve Fenerbahçe için çok önemli maçlar olduğunu görmüştü. Basketboldaki CSKA Moskova ve futboldaki Galatasaray maçlarının arka arkaya olduğunu görüp camiası ile hasret gidermek istemişti.
Pazartesi günü ülkesine dönecek olan Alex kısa süre sonra yeniden İstanbul’a gelecek. Bu kez Altınordu Kulübü’nün davetlisi olarak gelecek olan Alex yine bir polemik konusu olmak istemiyor.
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