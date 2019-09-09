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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Serhan TÜRK- KİŞİNEV / DHA
09.09.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Alexei Koşelev: "Türkiye birçok kaliteli futbolcuya sahip"

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Moldova Teknik Direktörü Semen Altman, "Türkiye karşısında hem savunmada hem de hücumda dengeli bir oyun oynamalıyız" dedi. Moldova Milli Takımı'nın kalecisi Alexei Koşelev de Türkiye'yi övdü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Moldova Milli Takımı'nda teknik direktör Altman, Zimbru Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.Takımın iyi bir durumda olduğunu ifade eden teknik adam, "Türkiye'yi detaylı bir şekilde inceledik. Maç planlarımızı yaptık. Sakat futbolcumuz yok. Türkiye karşısında hem savunmada hem de hücumda dengeli bir oyun oynamalıyız" diye konuştu.

Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına vurgu yapan 73 yaşındaki teknik direktör, "Modern tarzda bir futbol oynamaya çalışıyoruz. Daha iyi olacağız. Taraftarımız bizden iyi sonuçlar almamızı bekliyor. Sorumluluğumuzun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
Altman, Avrupa takımları ile mücadele edebilecek bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Grupta 6 puan kazanma hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaşmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

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Moldova Milli Takımı'nın kalecisi Alexei Koşelev ise şunları söyledi;

"Türkiye, çok yüksek seviyede futbol oynayan, hareketli bir takım. Birçok kaliteli oyuncuya sahip. Bize karşı hızlı bir oyun oynayacaklarını düşünüyorum. İyi bir oyun kurgusu oluşturmalıyız. Türkiye karşısında agresif bir futbol oynamak zorundayız."

Koşelev, maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirterek, "Bu, bizim artımız. Hızlı ve teknik oyuncularla hücumda bir şeyler üretmeye çalışacağız. Türkiye karşısında iyi bir sonuç alabilmek için çaba göstereceğiz" dedi.

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