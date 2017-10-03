Alexandre Lacazette'den övgü! Antoine Griezmann...

Yıllardır çok iyi anlaştıkları ve iyi bir dostlu kurdukları bilinen futbolcular, Fransa Milli Takımı’nda da ön plana çıkıyor.

Lacazette’in adı bir dönem Atletico Madrid ile anıldı ancak; bu ikili henüz bir araya gelemedi. Lacazette Ada ekibi Arsenal ile imzalarken, Atletico da kadrosuna eski golcüsü Diego Costa’yı kattı

Alexandre Lacazette bu sezon Arsenal formasıyla toplam 8 maçta 4 gol attı. Atletico ile 2022 yılına kadar mukavele imzalayan Griezmann ise 5 maçta 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

Bu arada Lacazette yaptığı açıklamada, ”Çok iyi arkadaşız ve çok güzel anılarımıza var. Griezzy ve Lacaz bizim takma adlarımızdır. Griezzy, Londra’ya ziyarete geldiğinde Arsenal’e imza atmasını rica ederim” ifadelerini kullandı. (Ajansspor)