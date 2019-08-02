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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.08.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Alexander Sörloth, Trabzonspor'la görüşmek için İstanbul'da! | Transfer haberleri...

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Trabzonspor’da forvet transferinde sıcak saatler yaşanıyor. İngiltere Premier League ekiplerinden Crystal Palace’ın Norveçli forveti Alexander Sörloth, Trabzonspor’la görüşmek için İstanbul’a geldi.

Hugo Rodallega’nın yeni sezon öncesi takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet bölgesine transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Alexander Sörloth ile anlaşmaya yakın.

Norveçli oyuncu, transfer konusundaki detayları konuşmak için İstanbul’a geldi.

Detaylar üzerinde anlaşma sağlanması halinde golcü futbolcunun resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Genç futbolcunun bu akşam Trabzon’a gideceği öğrenildi.

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Diğer taraftan, Alexander Sörloth’un adı geçen sezon ara transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı. Norveçli oyuncu, sarı-kırmızılıların kendisini istediğini ifade etmişti.

Pivot santrafor olarak görev yapan 1.95 boyundaki Alexander Sörloth, kafa golleri ve ceza sahası içerisindeki bitiriciliği ile biliniyor. Geçen sezonun ilk yarısını Crystal Palace’ta geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 16 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı. Ara transfer döneminde Belçika’nın Gent kulübüne kiralanan Sörloth, 22 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Norveç Milli Takımı ile 19 maça çıkan golcü oyuncu, 2 kez fileleri sarstı.

STURRIDGE SÜRE İSTEDİ

Bu arada, kadro planlamasında Alexander Sörloth’u ikinci forvet pozisyonunda düşünen bordo-mavili ekibin ilk hedefi ise Daniel Sturridge. İngiliz oyuncu ile anlaşan Trabzonspor, sözleşme için oyuncunun kendilerinden süre istemesi dolayısıyla transferde beklemeye geçti. Daniel Sturridge’in şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde ailesiyle tatilde olduğu ve kararını gelecek hafta başına kadar vereceği öğrenildi.

Alexander Sörloth, Trabzonsporla görüşmek için İstanbulda | Transfer haberleri...

ADEBAYOR’DA PROBLEM SÖZLEŞME SÜRESİ

Daniel Sturridge’den olumsuz bir haber gelmesi durumunda ise Trabzonspor, bu bölge için Emmanuel Adebayor’a yönelecek. Togolu oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme teklif eden Karadeniz ekibi, oyuncunun 2 yıllık sözleşme istemesi üzerine transferi beklemeye aldı. Trabzonspor’un Sturridge’den olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda bu transferi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Alexander Sörloth, Trabzonsporla görüşmek için İstanbulda | Transfer haberleri...

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