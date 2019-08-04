Alexander Sörloth kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Alexander Sörloth, Tarbzonspor'un gündeminde yer almasının ardından birçok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Alexander Sörloth kimdir ve hangi takımlarda oynamaktadır? İşte, Alexander Sörloth hakkında merak edilen bazı detaylar
Alexander Sörloth, transfer gündeminin merkezinde yer alması dolayısıyla birçok futbolseverin araştırdığı isim olmaya başladı. 5 Aralık 1995 tarihinde Norveç'in Trondheim kentinde dünyaya gelen Alexander Sörloth, ülkesinin takımları Strindheim ve Rosenborg Trondheim'de amatör kariyerine başladı. RBK alt yapısında forma giyen Alexander Sörloth, 2016 yılında Hollanda'nın Groningen takımına 550 bin liralık bedelle transfer oldu.
Bir yıl sonra Midtylland takımına 450 bin liraya transfer olan Sörloth, ara transfer döneminde 9 milyon euro bedelle Crystal Palace'ın yolunu tutmuştur. İsteneni bir türlü veremeyen Sörloth, Gent ve Trabzonspor kulüplerinde kiralık olarak top koşturmuştur.
Forvet mevkisinde forma giyen 1,95 boyundaki Alexander Sörloth, ihtiyaç halinde kanatlarda da forma görev alabilmektedir. Oyuncu sol ayağına hakimdir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle