Alexander Sörloth kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin avroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, ilk 16 haftanın tamamında forma giyerek bin 421 dakika görev yaparken, bu maçların 10'unda rakip fileleri 1'er kez havalandırmayı başardı. İşte, Alexander Sörloth hakkında tüm ayrıntılar...

5 Aralık 1995 tarihinde Norrveç'in Trondheim şehrinde dünyaya geldi. Futbola Rosenborg 2'de başlayan Alexander Sörloth, Temmuz 2013'de Rosenborg A takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. 2015-16 sezonu öncesinde deneyim kazanması için Norveç Ligi takımlarından Bodø/Glimt'e kiralık olarak gönderildi.

6 Kasım 2015'te Eredivisie takımlarından Groningen'le 750.000 € bonservis bedeli karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 1 Haziran 2017 tarihinde Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'la dört yıllık sözleşme imzaladı. Burada 26 maçta 15 gol ve 9 asistlik performans sergileyen futbolcu 9 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier League takımı Crystal Palace'a transfer oldu.

2019 yılında Belçika Ligi ekiplerinden Gent'e kiralandı. Ağustos 2019'da, 750 bin euro transfer bedeliyle iki seneliğine Süper Lig takımlarından Trabzonspor'a kiralandı.