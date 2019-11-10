Alexander Sörloth hastaneye kaldırıldı!
Alanyaspor maçında başına darbe alan Alexander Sörloth, ambulansla hastaneye götürüldü.Golcü futbolcunun yerine 90+2'nci dakikada Serkan Asan oyuna dahil oldu.
Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, 1-0 kazanılan Alanyaspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşadığı sakatlıkla futbolseverleri korkuttu.
Hava topu mücadelesinde başına darbe alan golcü oyuncu, beyin sarsıntısı şüphesiyle sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve apar topar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Golcü futbolcunun yerine 90+2'nci dakikada Serkan Asan oyuna dahil oldu.
Alexander Sörloth'un son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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