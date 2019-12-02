Alexander Sörloth gol krallığına doğru gidiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlexander Sörloth gol krallığına doğru gidiyor
GeriFutbol Alexander Sörloth gol krallığına doğru gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
02.12.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Alexander Sörloth gol krallığına doğru gidiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alexander Sörloth gol krallığına doğru gidiyor

Trabzonspor’un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, bordo-mavili takım ile kariyerinin en formda günlerini yaşıyor. 23 yaşındaki oyuncu, ligde attığı 8 golle de gol krallığında iddialı duruma geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un tek golünü atan Sörloth, gollerine devam ediyor. Son iki haftayı boş geçmeyen golcü oyuncu, attığı 8 golle gol krallığı yarışında da iddialı durama geldi.

Trabzonspor’un sezon başında İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’dan iki yıllığına kiraladığı Sörloth, İngiliz kulübünde geçtiğimiz sezon 12 maçta görev aldı. Burada beklentileri karşılayamayan başarılı oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent'te ise 19 lig maçında 4 gol attı. 2018-2019 sezonunun ardından İngiltere’ye dönmeyen Sörloth, Trabzonspor’a kiralandı.

Trabzonspor’da en formda günlerini yaşıyor
Bordo-mavili kulüpte yaşanan sakatlıkların da etkisiyle sürekli forma şansı bulan Norveçli, kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor. Karadeniz ekibinin Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 21 maçta forma giyen bordo-mavili futbolcu, 18 maça ilk on birde başlarken, 3 müsabakada ise oyuna sonradan dahil oldu. Söz konusu karşılaşmalarda rakip ağlara 10 gol bırakan Alexander Sörloth, 4 de asist yaptı.

Ahmet Ağaoğlunu sinirlendiren Sörloth sorusu
Ahmet Ağaoğlu'nu sinirlendiren Sörloth sorusu

Sörloth’ün gol attığı maçları Trabzonspor yenilmedi
Trabzonspor, Süper Lig’de Alexander Sörloth’ün gol attığı maçlarda yenilmedi. 8 maçta 8 gol atan başarılı forvet, 4 tane asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 23 puanın 16’sına katkı sağladı. 1.94’lük golcü oyuncu, Trabzonspor'un, Kasımpaşa ve Galatasaray ile 1-1, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir ile ile 2-2 berabere kaldığı maçlarda 1’er gol atarken, 4-1’lik Beşiktaş ve Gaziantep FK, 2-1’lik Çaykur Rizespor ve 3-0’lık MKE Ankaragücü mücadelelerinde ise 1’er gol kaydetti.

Norveçli yıldız, UEFA Avrupa Ligi 3 Eleme Turu’nda ise Sparta Prag ile 2-2 ve 2-1 sonuçlanan maçlarda da 1’er gole imza attı.

Gol krallığında iddialı duruma geldi
Bordo-mavili forma altında Süper Lig'de attığı 8 golle, gol krallığı yarışında da iddialı duruma gelen Norveçli futbolcu, 9 golü Malatyaspor'dan Adıs Jahovic ve Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse'nin ardından 8 golle 3. sırada yer alıyor.

Sörloth'un sözleşmesi için önümüzdeki sezon beklenecek
Galatasaray maçı sonrası Sörloth'un sözleşmesiyle ilgili yöneltilen sorulara Başkan Ahmet Ağaoğlu, sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace takımında iki yıllığına kiralanan 23 yaşındaki oyuncunun kontratı için önümüzdeki sezonu bekleyeceklerini belirterek, bu tarz haberlerin gündemden düşmesini istedi.

İngiliz kulübüne her yıl için 750 Bin Euro, oyuncuya ise 1 milyon 500 bin Euro ödeyecek olan Trabzonspor, Sörloth’un 2020-2021 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kesin olarak transferi gerçekleştirmiş olacak.

Ünal Karaman'dan şampiyonluk açıklamasıSüper Lig'in 13. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Maalesef talihsiz bir gol yedik ama 2-0, 3-0 yapabilecek pozisyonlarımız vardı, hatta 1-1’den sonra bile yapabileceğimiz gol pozisyonları vardı" dedi.
daha fazla video için

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle