Alex Telles'ten canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıran tezahürat
Porto forması giyen ve gelecek sezon Chelsea'ye trnasfer olması beklenen Alex Telles, şampiyonluk kutlaması sırasında Fenerbahçelileri kızdıran bir tezahüratta bulundu.
Porto forması giyen Alex Telles, şampiyonluk kutlaması sırasında Fenerbahçelileri kızdıran bir tezahüratta bulundu.
Takım arkadaşlarıyla şampiyonluk kutlaması yaparken sosyal medyadan canlı yayın yapan Galatasaray'ın eski yıldızı, Fenerbahçe'ye gönderme yaparak "Fener ağlama" tezahüratı yaptı. (İnternethaber)
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