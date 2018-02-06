Alex Telles devlerin radarına takıldı!
Alex Telles, Avrupa liglerinin en dikkat çeken sol beki olma yolunda ilerliyor.
Porto’nun son kazandığı lig maçında tam 3 asiste imza atan Alex Telles, Avrupa liglerinin en dikkat çeken sol beki olma yolunda ilerliyor.
Galatasaray’ın Portekiz kulübüne 6.5 milyon Euro’ya sattığı 25 yaşındaki Sambacı, bu sezon 20 lig maçında 10 asiste ulaştı. Devlerin radarına giren Brezilyalı futbolcuyu, Porto’nun 30 milyon Euro’dan aşağı bırakmayacağı belirtiliyor. (fanatik)
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