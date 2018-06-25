Alex Telles bombası
Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles, 40 milyon Euro'ya Paris Saint-Germain'e giderse Galatasaray tecrübeli ismin sözleşmesindeki özel madde sebebiyle büyük bir gelir elde edecek.
Galatasaray’dan 2016 yılında 6.5 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Porto’ya satılan Alex Telles ile ilgili olarak Fransız basınından bomba bir iddia geldi.
Le Parisien gazetesi, 25 yaşındaki Brezilyalı’yı Paris Saint-Germain’in 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmak üzere olduğunu yazdı. Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray, tecrübeli ismin sözleşmesindeki özel madde sebebiyle büyük bir gelir elde edecek.
Galatasaray ve Porto arasındaki anlaşma çerçevesinde Cim Bom, 3 milyon 350 bin Euro’yu (19 milyon TL) kasasına koyacak. (Fanatik)
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