Alex Telles bekleyişi! Galatasaray... | Transfer haberleri
Alex Telles'in bir sonraki satış kârından yüzde 10 pay alacak olan Galatasaray, gözünü Brezilyalı yıldıza çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, 40 milyon Euro’luk satış halinde kasasına ekstra 3.6 milyon Euro koyacak
Bonservisle oyuncu alımı için aynı zamanda satış da yapması gereken Galatasaray, hem teklif gelen oyuncuların durumunu değerlendiriyor hem de eski kontratlı oyuncuların yolunu gözlüyor.
Bunlardan biri de Porto forması giyen Alex Telles. Bir sonraki satış kârından yüzde 10 pay alacak olan Sarı-Kırmızılılar, 40 milyon Euro’luk satış halinde kasasına ekstra 3.6 milyon Euro koyacak ve bu parayı transferde kullanabilecek. Telles’le Chelsea ve Atletico Madrid yakından ilgileniyor.
Alex Telles Porto ile sezonu 6 gol ve 11 asist ile tamamladı...
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