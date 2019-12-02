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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
02.12.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

Alex Poythress Galatasaray Doğa Sigorta'da

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Alex Poythress Galatasaray Doğa Sigorta'da

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li Alex Poythress'i transfer etti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, NBA'da Philadelphia, Indiana ve Atlanta formaları giyen son olarak ise CBA takımlarından Jilin Northeast Tigers oynayan 26 yaşında ve 2.06 cm boyundaki uzun forvet/pivot ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan yeni transfer Alex Poythress'i değerlendirdi, Alex'in  çok özel bir oyuncu. olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

"Aslında bizim yazın da ilgilendiğimiz ama bizim bütçemizin çok uzağında kalan bir oyuncuydu. Ama bizim scouting ekibimizin ‘Avrupa’ya gelmeye aday oyuncular’ listesinde olan bir isimdi. Dolayısıyla takibimizde olan bir oyuncuydu. Ben Moore’a göre tabii ki farklı bir oyuncu. Hücum tarafında daha avantajları olan ama savunma olarak bana göre onun biraz gerisinde olan bir oyuncu. Avrupa basketboluna adapte olduğunda çok çabuk üst noktalara geleceğine inandığım bir oyuncu. Ümit ediyorum sezonun geri kalanında hem o bize, hem de biz ona katkı sağlarız. Çünkü bu hamleyi yaparken maalesef hem Greg, Ayberk ve Marko’nun sakatlıklarını düşünerek hem de bu sakatlıkların uzun vadede bize getirebileceği sıkıntıları düşünerek hareket ettik. Şu an Alex için en önemli nokta Amerikan basketbolundan Avrupa basketboluna geçiş konusundaki adaptasyonu. Burada da Aaron Harrison’ın katkı yapacağını düşünüyorum. Aaron ile gerçekten çok yakın arkadaşlar. Bu transferi bizim açımızdan çok önemli bir transfer olarak görüyorum. Sezonun böyle bir noktasında sizden ayrılan bir oyuncunun yerine bu kadar kaliteli bir oyuncu bulmak da önemli bir başarı, bunun da altını çizmek istiyorum.”

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Şube Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ise şöyle konuştu;

“Alex Poythress bence Avrupa basketboluna adapte olduğunda kendi pozisyonunun en atlet ve en dominant oyuncularından biri olma potansiyeline sahip. Bunu koç ekibiyle birçok kez değerlendirdik. Hem 4 numara hem 5 pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu sezonun geri kalanında iyi bir birliktelik olacağını umuyoruz.

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