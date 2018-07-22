Alex Len, Atlanta Hawks’lı Oldu
NBA’in Ukraynalı uzunu Alex Len hayal kırıklığıyla geçen Phoenix Suns’taki beş sezonun ardından kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Alex Len artık serbest bir oyuncu değil. 25 yaşındaki isim ve Atlanta Hawks, Yahoo Sports‘un haberine göre iki yıllık 8.5 milyon dolar değerinde bir kontrat imzaladı.
Ukraynalı uzun kariyerinin ilk beş yılını Phoenix Suns‘ta geçirdi. Len 2013 draft’ının beş numaralı seçimiydi ama hiçbir zaman ilk beşte seçilen bir ismin yarattığı heyecanın karşılığını veremedi.
Kariyer ortalamaları 7.2 sayı, 6.5 ribaunt olan Len bir takımın lotarya seçiminden beklediği üretkenliğe hiç ulaşamadı.
Zaten şimdiki kontratı da kariyerini yeniden hayata döndürmek için verilmiş bir karar gibi gözüküyor:
Yeniden yapılanma aşamasındaki genç bir takıma katılan Avrupalı uzun değerini yeniden kanıtlamaya çalışacak. (Eurohoops)
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