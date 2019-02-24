Alex Ferguson, Solskjaer ile devam edilmesini istiyor!
Manchester United yönetimi, Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra 'geçici' olarak takımın başına Ole Gunnar Solskjaer'i getirmişti.
Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 13 resmi maça çıkan Manchester United, bu 13 maçın 11'ini kazandı. Sadece Devler Ligi'nde PSG'ye kaybeden Kırmızı Şeytanlar, ligde de üst sıralara doğru hızlı bir tırmanışa geçti ve bugün oynanacak Liverpool maçı öncesi dördüncü sırada yer alıyorlar.
İngiliz ekibiyle sayısız başarılara imza atmış olan Sir Alex Ferguson ise Solskjaer ile devam edilmesini 'şiddetle' öneriyor!
Daily Mirror'ın haberine göre Ferguson, Solskjaer takımın başına 'geçici' olarak geldiğinden beri aralıklarla Norveçli ile konuşmuş, zaman zaman da takımın antrenman sahasını ziyaret etmiş.
Mourinho'nun savunmayı öncelik olarak benimseyen futbolundan sonra Solskjaer'in yeniden hücuma önem vermesi ve izlenesi bir takım ortaya çıkarması efsane İskoç menajeri oldukça memnun etmişe benziyor.
Öyle ki, 'kalıcı' menajer konusunda kararını çoktan vermiş:
"Manchester United, Solskjaer ile vakit kaybetmeden sözleşme imzalamalı, hem de hemen!"
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