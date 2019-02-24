Alex Ferguson, Solskjaer ile devam edilmesini istiyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlex Ferguson, Solskjaer ile devam edilmesini istiyor!
GeriFutbol Alex Ferguson, Solskjaer ile devam edilmesini istiyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
24.02.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Alex Ferguson, Solskjaer ile devam edilmesini istiyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alex Ferguson, Solskjaer ile devam edilmesini istiyor!

Manchester United yönetimi, Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra 'geçici' olarak takımın başına Ole Gunnar Solskjaer'i getirmişti.

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 13 resmi maça çıkan Manchester United, bu 13 maçın 11'ini kazandı. Sadece Devler Ligi'nde PSG'ye kaybeden Kırmızı Şeytanlar, ligde de üst sıralara doğru hızlı bir tırmanışa geçti ve bugün oynanacak Liverpool maçı öncesi dördüncü sırada yer alıyorlar.

İngiliz ekibiyle sayısız başarılara imza atmış olan Sir Alex Ferguson ise Solskjaer ile devam edilmesini 'şiddetle' öneriyor!

Daily Mirror'ın haberine göre Ferguson, Solskjaer takımın başına 'geçici' olarak geldiğinden beri aralıklarla Norveçli ile konuşmuş, zaman zaman da takımın antrenman sahasını ziyaret etmiş.

Mourinho'nun savunmayı öncelik olarak benimseyen futbolundan sonra Solskjaer'in yeniden hücuma önem vermesi ve izlenesi bir takım ortaya çıkarması efsane İskoç menajeri oldukça memnun etmişe benziyor.

Öyle ki, 'kalıcı' menajer konusunda kararını çoktan vermiş:

"Manchester United, Solskjaer ile vakit kaybetmeden sözleşme imzalamalı, hem de hemen!"

En Çok Oynanan Bahis
  • 142Manchester Utd - Liverpool
    1
    2,5Üst
    1,55
    20936kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

ManU-Liverpool TEK MAÇ iddaa tahminleri - 24 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 24 Şubat Pazar iddaa programında yer alan "ManU-Liverpool" maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "ManU-Liverpool" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dünya devleri Monchi'nin peşinde!

Manchester United Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

PSV Feyenoord maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Mark Clattenburg'un yeni adresi Çin Süper Ligi!