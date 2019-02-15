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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.02.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Alex de Souza'nın duygusal anları! 6-7 senedir...

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Sarı-Lacivertli ekibin kulüp kanalına konuk oldu.

İşte Alex'in açıklamalarından satır başları...

EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORDUM

"6-7 senedir kulüp televizyonundan taraftarlara seslenemiyordum. Bunun eksikliğini hissediyordum. Bunun için teşekkür ederim."

"Brezilya'da Luciano ile bir televizyon programı yapıyoruz. Stüdyolara yabancı değilim. Futbolu takip ediyorum. Türkiye'ye ilgim hala var. Telefon edip, Fenerbahçe hakkında bilgi alıyorum. Sezon sıkıntılı başladı ama sanki takım toparlandı gibi."

Oğlun Felipe senden daha yetenekli diyorlar doğru mu?' sorusuna yanıt veren Alex, 'Felipe, dünyada topun peşinden koşan milyonlarca çocuktan biri. Onun farkı babasının futbolcu, dedesinin kulüp başkanlığı yapmış olması. Hayatı futbol topu, hayali futbolcu olmak. Neler olacak göreceğiz' ifadelerini kullandı.

Alex de Souzanın duygusal anları 6-7 senedir...

FENERBAHÇE HAKKINDA SÜREKLİ BİLGİ ALIYORUM

Türkiye'deki futbola ilgim hala var. Telefon edip, Fenerbahçe hakkında sürekli bilgi alıyorum. Sezon biraz sıkıntılı başladı ama sanki takım son haftalarda toparlandı gibi.

Fenerbahçe TV'de eski gollerini izleyen Alex'in gözlerinin dolduğu ekranlara yansıdı. Alex o anlar için, 'Ben de sizler gibiyim, eski maçları izlerken duygulanıyorum' ifadelerini kullandı.

Alex de Souzanın duygusal anları 6-7 senedir...

İLK 5'E BİLE KOYMUYORUM

Samsunspor maçında attığı röveşata golüyle alakalı Alex: 'Bu gol şans golü. Böyle bir pozisyon size geldiğinde yapmanız gereken, topu kontrol edip en yakınınızdaki futbolcuya vermek. Havadan gelen her topa röveşata denemezsiniz. Baktım arkadaşlarım uzaktaydı, denedim ve gol oldu. Bu golü ilk 5'e bile koymuyorum. Planlayabildiğim golleri en öne koyuyorum' dedi. 

Alex de Souza Galatasaray'a attığı ilk gol için, 'Fenerbahçe'ye geldikten sonra Galatasaray'a gol atınca gerçek Fenerbahçeli olacağım söylendi. Ve ben de o golü atarak gerçek Fenerbahçeli oldum. Galatasaray'a 9 gol attım' dedi. 

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GOL ATALIM DA YERİZ ARTIK

Galatasaray deplasmanında attığı kafa golüyle ilgili Alex şunları söyledi: "Gollerden sonra Lugano'nun yumruk darbelerinden kurtulmak çok zordu. Bu golden daha zor olan oydu ama 'Gol atalım da yumruk yeriz artık' diyorduk." 

2011-12 sezonunda Kadıköy'de Galatasaray'a attığı golle ilgili Alex: "Bu maçı izledikten sonra bir arkadaşım bana 'Ne kadar kısmetlisin, şansına girdi gol' dedi. Ben de 'Ne şansı, çalışıyorum ben bunlara' dedim. Benzer bir golü Bursaspor'a attım, arkadaşım 'Şans değilmiş' dedi."

Alex sözlerini şöyle bitirdi: '2004'ten şu ana kadar bana ve aileme gösterilen sevgiden, saygıdan çok memnunum minnettarım hem taraftarlara hem halka'

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