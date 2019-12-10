Alex de Souza'dan Semih Şentürk paylaşımı
İstanbul'da bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza eski takım arkadaşı Semih Şentürk ile bir araya geldi.
Brezilyalı efsane sosyal medya hesabından Semih Şentürk ile birlikte fotoğrafını paylaşarak 'Genç Semih yaşlanıyor' notunu düştü.
Semih Şentürk de aynı fotoğrafı kendi hesabından paylaşarak 'Kaptanım gelmiş hoşgelmiş' ifadesini kullandı.
Alex'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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