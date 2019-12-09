Alex de Souza'dan Fenerbahçe ve teknik direktörlük açıklaması!

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Alex de Souza, gelecek planları hakkında konuştu.

Alex: “Brezilya-Türkiye ilişkilerini güçlendirmek adına önemli”

Daha önce formasını giydiği Cruzeiro’nun küme düşmesiyle ilgili konuşan Alex, “Benim desteğim her zaman, daha önceden oynadığım takımlara var. Benim yaşadığım şehirden 1500 KM uzaklıkta Cruzeiro ama yine de üzüntümü sunuyorum. Dün gece desteğim onlarla birlikteydi ama maalesef futbolda bu durum var. Cruzeiro alt lige düştü ama Coritiba tekrar 1. Lig’e çıktı” diye konuştu. Fenerbahçe’yle ilgili olarak söyleyeceklerinin çok kısıtlı olduğunu da ifade eden Alex, “Brezilya’da sadece skorları takip ediyorum. Antrenmanları, haberleri ve maçları gün gün takip edemiyorum. Ama Fenerbahçe büyüklüğündeki bir kulübün hedefi her zaman şampiyonluk olur. Planlarımda bir değişiklik olmazsa, 2021’in ortasına doğru teknik direktörlükle ilgili bütün belgelerimi tamamlamış olacağım ve bu konuda hazır olacağım” açıklamasını yaptı.



“Bunun kararını ben değil, yetkililer verir”

Fenerbahçe’ye teknik direktör olarak dönüp dönmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Alex, “Aslında biraz komik buluyorum bu soruları, çünkü Fenerbahçe’nin şu anda bir teknik direktörü ve başkanı var. Ben Alex olarak kendimi Fenerbahçe’ye ya da başka bir takıma transfer edemiyorum. Bunları karar veren kişilerin bu kararları alması lazım. Futbol kariyerimi bitirdikten sonra, sahalardan kaynaklı yıpranmışlığı gidermek adına ailemle vakit geçirmek istemiştim. Teknik direktörlük de zamanla bakacağım bir olaydı. Bu da şu anda benim için sıcak bir fikir olarak ortaya çıkıyor. Bunun için bir süreç var ve bunu işletiyorum. Ben ‘geliyorum’ dediğim zaman tabii ki Fenerbahçe’ye gelemeyeceğim. Bu takdir edilirse, o zaman konuşulur. Emre hala aktif oynuyor. Milli takımı Euro 2020’ye taşıdı. Volkan teknik ekiple çalışıyor. Ben kurslarıma devam edeceğim ve belgelerimi alacağım. Sonrasına bakacağız. Şu anda 2021’e kadar diplomamı alıp, kurslarımı tamamlayıp ve yapmam gerekenleri yapıp sonrasına bakmak istiyorum. Benim kendimle ilgili planlarım bu iken, sizler benden daha aceleci davranıp benim yerime planları yapıyorsunuz. Kurslarımı tamamlayıp, benim için zamanın ne göstereceğine bakmak istiyorum” dedi. Fenerbahçe ile bu gelişinde bir temasının olmayacağını da söyleyen Alex, “Bu gelişimde Dr. Emrah beyi ziyarete geldim. Fenerbahçe ile ilgili fazla ziyaretim olmayacak, çok uzun süre de kalmayacağım. Daha sonra da Brezilya’ya döneceğim. Benim Fenerbahçe’yle, başkan Ali Koç’la olan ilişkim sabit. Fırsat buldukça mutlaka fikir alışverişinde bulunuyoruz, Almanya’daki turnuvaya da gittim Fikirlerimi hiçbir zaman esirgemedim. Ancak Fenerbahçe’nin transfer ekibiyle hiçbir bağlantım yok. Fenerbahçe’nin bu konuyla ilgilenen profesyonelleri var” ifadelerini kullandı.



“Futbolculara haksızlık yapılıyor”

Galatasaray’ın kadrosunda yer alan Falcao’yla ilgili soruyu da yanıtlayan Alex, “Falcao’yu tanımıyorum. Sadece başarılarını ve saha içinde gördüğüm kadarıyla tanıyorum. Ama Fransa’da İspanya’da başarılı olan bir isim. Ancak Galatasaray’a gelen bir oyuncunun Hagi’yle, Fenerbahçe’ye gelen bir oyuncunun da Alex’le karşılaştırılması haksızlık. Biz uzun süre takımlarımızda oynadık ve hikayemiz bitti. Hikayesi yeni başlayan insanları böyle karşılaştırmak çok büyük haksızlık diye düşünüyorum. Karşılaştırma yapmak yanlış olur” diyerek sözlerini tamamladı. Alex, kendisine hediye edilen A Milli Takım formasını giyerek basın mensuplarına poz verdikten sonra sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

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