Alex de Souza'dan Felipe açıklaması

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
03.04.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

Alex de Souza'dan Felipe açıklaması

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Alex de Souza'dan Felipe açıklaması

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan Brezilyalı isim Alex de Souza, Altınordu'da forma giyen genç futbolculara tavsiyelerde bulundu ve sorularını yanıtladı.

İşte Alex de Souza'nın açıklamaları;

Benim için bir kez daha İstanbul’da olmak çok büyük mutluluk kaynağı. Altınordu camiasına çok teşekkür ederim. Türkiye’ye gelmeden önce de Altınordu hakkında bilgiliydim. Altınordu’nun içine kurmuş oldukları projeden dolayı da tebrik ederim.

Felipe futbola ve futbol topuna aşık. İleride futbol oynarken Felipe’yi göreceğiz tabi ki. Özel sektörün altyapıya desteği Brezilya’da gördüğümüz bir durum değil. Kulüpler kendi imkanları ile futbolu yaşatmaya çalışıyorlar. Futbola destek veren ayrı dallardan biri de futsal.

Aslında tek bir fark. Brezilya’da bir futbolcu 15 yaşına gelince değerlendirmeye başlanıyor ve üst yapıya gelebiliyorlar. Her kulüp belli bir yaşa gelmiş oyuncuya o imkanı yaratıyor. Ben hayallerimin peşinden koşmaya başladım. 17 yaşımda A takımda oynamaya başladım. Bunu kültürel bir farklılık olarak görmeye başladık..

ÇOCUKLARDAN SORULAR

Soru: 8 numarada nasıl daha başarılı olabilirim?
Soruna soru ile yanıt vereyim.Arkadaşların ile oyun oynarken hangi oyuncuyu seçiyorsun? Beğendiğin oyuncunun ne yaptığını, nasıl paslar verdiğini izlemen bir gözlemdir. Pozisyonun özelliği iyi pas yapmak, hareketli olmak. Futbol sürekli değişiyor. Bazı şeyler değişir, bazı şeyler sabit kalır. Değişmeyen bazı şeyler var. Az pas hatası yaparsan top sende kalır. Hocanı anlaman gerek. Teknik yönden kendini bir üste taşıman gerek.

Soru: Maçlarda kendini nasıl böyle motive olup nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun?
Dışarıdan görünen bu. Aslında o kadar da sakin değilim. Sevdiğim işi yapmakla anlatabilirim. 35 yaşında bırakırken o tutkuyla bıraktım. Yaptığım işi sevmekle başardım. Her gün biraz daha iyiye gitmek gerek. Bir seviye üstünü hedeflemek gerek

Onuralp Çevikhan
Soru: Kaleciyim. Nasıl kendimi geliştirebilirim?
Alex: Sen neden kaleci oldun?
Yanıt: Kaleci olmak lider olmaktır. Arkadaşlarımı yönlendirmeyi seviyorum
Alex: Bazen çocukken sahada yer kalmayınca bazı çocuklar kaleye geçer. Bunu öğrenmek istedim. Severek mi yapıyorsun bu işi öğrenmek istedim. Artık kalecilik değişti. Ayağını iyi kullanman gerek. Kurtarman gerekenleri kurtar. Bazen de mucizeler yarat. Ama asıl kurtarman gerekenleri kurtar. Nasıl sakin kalabilirsin? Bu da antrenmanlarında geçer. Ne kadar çalışırsan o kadar çok şey görmüş olursun. Biliyorum ki yaptığın antrenmanlar en zor antrenmanlar. Bunun meyvesini göreceksin.

Birlikte oynadığın kaleciler hariç beğendiğin kaleciler var mı?
Çok fazla seçenek var. Oynadıklarım haricinde Manchester City’den Ederson’u çok beğeniyorum.

Ege Arslan: Hiç penaltı kaçırdınız mı ve penaltı atarken sırrınız nedir?
Alex: Çok penaltı kaçırdım. Penaltıyı iyi atmanın sırrı çalışmak. Ne kadar çok penaltı antrenmanı yaparsan o kadar rahat atarsın. Karşında bir kaleci var. Bu kaleci de kurtarmak isteyecek. Hafta içi kendinizi zorlayın. Hafta sonu da keyif yapın maçlarda. Hata yapmak normal.

Soru: Gençlere ne gibi tavsiyeleriniz var?
Alex: Topla geçirdiğiniz zamanı arttırın. Futbol topunu aldığınız zaman onunla zaman geçirin.

Soru: Kaptan olmak sadece koluna pazubandı takmak mı? Yoksa arkadaşlarını yönetmek mi?
Çok oyuncu ile oynadım. Sadece pazubandı kollarına takıyorlardı. Kaptanlık mertebesi insanları anlamaktan geçer. Ben de beraber olduğum arkadaşlarımı anlamaya çalıştım. Arkadaşlarım ile köprü de kurmaya çalıştım. Ben oynadığım bütün takımlarda kaptanlık yaptım. Fenerbahçe’de biraz daha farklıydı. Bir çok ülkeden oyuncu vardı. Ortak noktada buluşulan bir beyin olmak kaptanlıkta önemli bir nokta. Ama şöyle de değerlendirin. Kaptanlık demek liderin tek olduğu bir yer vardır. Bir de gizli liderler vardır ama adı kaptan değildir. Gizli liderlik özelliği olan insanlar da başarılarda söz sahibi olur.

Oyuncu olursun ya da olmazsın. Ama kendilerine koymuş oldukları kaliteler devam edecek. Bu dersler tüm yaşam boyunca devam edecek.

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