Alex de Souza'dan Ali Koç açıklaması!

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, tüm samimiyetiyle Storia kullanıcılarının sorularını yanıtladı. Alex, favori golünden unutamadığı maçına, en sevdiği Türk şarkıcıdan "Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı" sorusuna kadar pek çok konuya değindi.



"BAŞKANLIK İÇİN KİMSEYİ DESTEKLEMEM"

Efsane reggae şarkısı Bob Marley'in futbol oynarken çekilmiş fotoğrafının yer aldığı bir tişörtle kameranın karşısına geçen Alex de Souza, Fenerbahçe’de oynarken en değerli golünü Galatasaray’a karşı attığını söyledi. Alex, son dakikalarda gelen o gol sayesinde maçı kazandıklarını belirtti. (2010-2011 sezonu) Fenerbahçe taraftarlarının Alex’e en çok yönelttiği sorulardan biri de, Fenerbahçe Başkanı olarak Ali Koç’u mu yoksa Aziz Yıldırım’ı mı görmek isteyeceği konusunda oldu. Alex de Souza ise şu cevabı verdi: “Hayır, hiç kimseyi desteklemem. Aziz Yıldırım uzun süredir başkan ve kulüp için harika şeyler yaptı. Ali Koç ise Aziz Yıldırım’la çalıştı. Kim kazanacak? Benim için küçük bir mesele.” Alex, eğer Ali Koç başkan olursa kulüpte liderlik ya da yöneticilik pozisyonları düşünür müsün sorusuna ise “Hayır, hiçbir şey düşünmem. Ne olursa olsun; Ali Koç kazansın ya da Aziz Yıldırım devam etsin, gelmek istemiyorum” yanıtını verdi.



"SEZEN AKSU VE TARKAN'A HAYRANIM"

En sevdiği Türk sanatçıların Sezen Aksu ve Tarkan olduğunu belirten Alex, “Ne zaman Türkiye’yi düşünsem aklıma ilk gelen tablo Kadıköy’de oynanan maçlardır. Hiç bu kadar güzel bir atmosfer görmedim” dedi.



"TÜRKİYE'DE BENİM HİKAYEM SADECE FENERBAHÇE'DİR"

Alex, “Galatasaray veya Beşiktaş forması giymeyi düşündün mü?” sorusu karşısında ise “Hayır, asla… Galatasaray’a da Beşiktaş’a da çok saygı duyuyorum. Ama Türkiye’de benim hikâyem sadece Fenerbahçe’dir” ifadesini kullandı.







FENERBAHÇE’DE OYNARKEN ATTIĞIN GOLLER İÇİNDE FAVORİN HANGİSİYDİ?

Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında Semih’e gol pası verdim o da gol attı. Bu golle beraberliği yakaladık. Favori golüm ise maçın son dakikalarında durumu 2-1’e getiren goldü. Maçı kazandık. (2010-2011 sezonu)



FENERBAHÇE BAŞKANI OLARAK ALİ KOÇ’U MU AZİZ YILDIRIM’I MI DESTEKLERSİN?

Hayır, hiç kimseyi desteklemem. Aziz Yıldırım uzun süredir başkan kulüp için harika şeyler yaptı. Ali Koç, Aziz Yıldırım’la çalıştı. Kendi fikirleri olmak zorunda… Kim kazanacak? Benim için küçük bir mesele.



EĞER ALİ KOÇ BAŞKAN OLURSA KULÜPTE LİDERLİK YA DA YÖNETİCİLİK POZİSYONLARI DÜŞÜNÜR MÜSÜN?

Hayır, hiçbir şey düşünmem. Ne olursa olsun; Ali Koç kazansın ya da Aziz Yıldırım devam etsin, gelmek istemiyorum.



FENERBAHÇE’DEYKEN OYNADIĞIN EN İYİ MAÇ HANGİSİYDİ?

Başımdan geçen en iyi maç Fenerbahçe-CSKA Moskova karşılaşmasıydı. Kadıköy’de inanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe’nin gruptan çıkmasını sağlayacak bir maçtı. Benim için gerçekten çok önemli bir gündü. (Fenerbahçe 3-CSKA Moskova 1 / 2007-2008 Şampiyonlar Ligi)



TÜRKİYE İLE İLGİLİ NEYİ ÖZLÜYORSUN?

Ne zaman Türkiye’yi düşünsem aklıma ilk gelen tablo Kadıköy’de oynanan maçlardır. Hiç bu kadar güzel bir atmosfer görmedim. Hep evimin arka bahçesi gibi hissettim. Bu formayla çok mutluydum, özellikle kendi sahamızda.



FENERBAHÇE SENİN İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Çok fazla şey… Kısaca anlatmak zor. Kızım Türkiye’de doğdu. Büyük olan ise 3 aylıkken Türkiye’ye geldi. 20 yıl futbol oynadım. Bunun 8,5 yılında Fenerbahçe forması giydim. Bu yüzden kulübe de insanlara da çok güçlü hislerim var. Çünkü bana hep çok güzel davrandılar. Kötü bir anı hatırlamıyorum. Kısa ömürlü oldu ama bana ve aileme harika davranıldı.



SAHAYA GİRDİĞİNDE 3 KERE ZIPLIYORSUN. NEDEN?

Batıl inançlıyım.

HİÇ GALATASARAY VEYA BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMEYİ DÜŞÜNDÜN MÜ?

Hayır, asla… Türkiye’de benim hikâyem sadece Fenerbahçe’dir. Galatasaray’a da Beşiktaş’a da çok saygı duyuyorum. Diğer bütün kulüplere saygı duyuyorum. Çünkü onlar tarafından çok güzel karşılandım. Ama benim hikâyem Fenerbahçe’dir.



EN GÜZEL GOLÜN HANGİSİYDİ?

Kariyerimdeki en güzel gol Palmeiras ve Sao Paulo karşılaşmasındaydı. Fenerbahçe’de çok gol attım. Ama Kayseri Erciyesspor’u 6-0 yendiğimiz gün attığım 6'ncı golün en havalı gol olduğunu düşünüyorum. (2006-2007 sezonu)



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIN NEDİR?

Gerçekten hiç yok. Şu an her şey yolunda. Önce kararlar veririz. Sonra bu kararların pozitif mi negatif mi olduğunu değerlendiririz. Geriye dönüp baktığımda pişman olduğum hiçbir şey yok.