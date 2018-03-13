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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriAlex de Souza İstanbul'da!
Futbol Alex de Souza İstanbul'da!
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13.03.2018 - 23:25, Son Güncelleme:

Alex de Souza İstanbul'da!

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Alex de Souza İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe’nin efsanevi oyuncularından Brezilyalı eski futbolcu Alex De Souza, kitabının imza töreni için İstanbul’a geldi. Alex'in hafta sonu Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de tribünden takip edeceği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin unutulmaz oyuncularından Brezilyalı eski futbolcu Alex De Souza, yazdığı kitabının imza törenine katılmak üzere gece saat 23.00 sıralarında İstanbul’a geldi. Türk Hava Yolları’nın Sao Paulo’dan kalkan tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı’na gelen eski yıldız futbolcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.

Alex de Souza İstanbulda

Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Fenerbahçenin efsanevi futbolcularından biri olan Alex De Souza’yı Dış Hatlar Terminalinde kendisini bekleyen hayranları karşıladı. Çok sayıda taraftar ve havalimanı çalışanı Alex De Souza ile fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Yıldız isim de hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.

Derbi maçını tribünden izleyecek

Alex De Souza daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı. Brezilyalı eski futbolcu, 14 Mart Çarşamba günü bir AVM’de düzenlenecek törene karılarak kitabını hayranları için imzalayacak. Alex De Souza, cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçını da tribünden izleyecek.

Alex de Souza, yarın Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi'nde bulunan D&R mağazasında sevenleriyle buluşacak. Brezilyalı yıldızın cuma günü ise Fenerbahçe'nin CSKA Moskova ile karşılaşacağı THY Avrupa Ligi mücadelesini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip etmesi bekleniyor.

İlk durak Kadıköy

Alex de Souza'nın ilk durağı ise Kadıköy oldu. Brezilyalı efsane, Yoğurtçu Parkı'nda bulunan heykelinin yanında fotoğraf çekildi. Sambacı'nın yanında eski Fenerbahçe tecrümanı  Samet Güzel de vardı. Güzel Twitter'dan bu paylaşımı yaptı:


Alex de Souza İstanbulda
Alex de Souza İstanbulda
Alex de Souza İstanbulda
Alex de Souza İstanbulda

 



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