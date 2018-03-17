Alex de Souza gözyaşlarını tutamadı
Alex de Souza’nın, 1907 Fenerbahçe Derneği'nin düzenlediği organizasyonda “Fenerbahçe’yi çok özledim” cümlesini söylemesiyle salonda duygusal anlar yaşandı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza hem derbi, hem de çıkardığı kitabının imza günü için Türkiye'ye geldi.
Sarı-Lacivertliler'in efsane ismi Alex, Fenerbahçe Doğuş'un CSKA Moskova ile karşılaştığı EuroLeague maçını da salondan takip etti.
1907’li Saatler etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sohbet Toplantılarının Mart Ayı konuğu Alex de Souza oldu. Brezilyalı yıldızın futbol kariyeri boyunca attığı goller ve istatistiklerinden oluşan bir video gösteriminin de yapıldığı toplantıya üyeler yoğun ilgi gösterdi.
Samet Güzel’in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda dernek üyeleri Alex hakkında merak ettikleri soruları sorarken yıldız futbolcu ile fotoğraf çektirme ve formalarını imzalatma şansı da buldu.
Alex bu organizasyonda oldukça duygusal anlar yaşadı. Brezilyalı yıldız bir ara gözyaşlarını tutamadı.
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