Alex de Souza Beşiktaş'a oyuncu önerdi!

Brezilya'da oyuncu izleyen Beşiktaş'ta Başkanı Fikret Orman ve yönetici Metin Albayrak'a Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza'nın kısa süreliğine eşlik ettiği öğrenildi.

Beşiktaş ekibini iyi şekilde ağırladığı belirtilen Alex'in, Brezilya’da yetenek avına çıkan Orman ile Albayrak’a tanıdığı isimlerden bahsettiği ifade edildi.

Efsane futbolcunun Beşiktaş ve Şenol Güneş hakkında da övgü dolu sözler sarf ettiği aktarıldı.

"ARTIK SİZİ TÜM DÜNYA TANIYOR"

Habertürk'de yer alan habere göre Beşiktaş'ı yere göğe sığdıramayan Alex de Souza, "Beşiktaş özellikle son 2 yıldır Avrupa’da gösterdiği performansla adından çok söz ettirdi. Artık sizi tüm dünya tanıyor. Beşiktaş çok dikkat edilmesi gereken rakip olarak gösteriliyor. Bu, Türk futbolu adına önemli bir gelişme. Son 2 sezon şampiyon olmak da büyük başarı. Şenol hoca hakikaten farklı bir teknik adam. Oyuncunun ruh halinden anlayan, nasıl verim alacağını bilen bir yapısı var. Onun da takımın başında oluşu fark yaratıyor" dedi.

Bu sözlerin Fikret Orman ile Metin Albayrak’ı oldukça memnun ettiği ve ikilinin misafirperverliği ve yardımları nedeniyle Alex’e özel olarak teşekkür ettiği belirtildi.

Alex de Souza, 16 Nisan 2015’te Coritiba Başkan Yardımcısı Andre Macias ile birlikte Beşiktaş Kulübü’nde başkan Fikret Orman ve yöneticilerle bir araya gelmişti.