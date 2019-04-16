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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ / Fotoğraf: Süleyman ARAT
16.04.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

Alex de Souza açıkladı! Fenerbahçe’ye sportif direktör...

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Alex de Souza açıkladı! Fenerbahçe’ye sportif direktör...

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Alex de Souza, Fabio Luciano, Mehmet Aurelio ve Can Arat, düzenlenen bir söyleşide açıklamalarda bulundu.

Alex de Souza, toplantıya katılan bir izleyicinin, “Fenerbahçe’de sportif direktör olacağınız iddiaları hakkında ne söylersiniz?” sorusuna, “Böyle bir durum söz konusu değil. Maalesef bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Buraya dostlarımı görmeye geldim” yanıtını verdi. 

Efsane futbolcu, aynı zamanda derbiyi izlemek için geldiğinin de altını çizdi.

Fenerbahçe'de kendisine jübile yapılmamasıyla ilgili de konuşan Alex, "Jübile yönünde beklentim olmadı. Ondan daha önemli şeyler de vardı. Olsaydı da iyi olurdu ama hiçbir zaman bu yönde bir beklentiye girmedim. Galatasaray derbisini izlemeye geldim mesela... Bunlar da jübile kadar zevk veren şeyler aslında...” ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe adına oyuncu izlemiyorum"

Alex, “Fabio ve ben Brezilya’da 3 senedir beraber çalışıyoruz. Sürekli futbolcular hakkında konuşuyoruz. Şu oyuncu Fenerbahçe’ye gidebilir mi diye yorumlar yapıyoruz. Fenerbahçe hep cümlelerimizde ve fikirlerimizde var. Eski başkanımız Aziz Yıldırım bizden Brezilyalı futbolcular için isteseydi yardımcı olurduk. Şimdiki başkanımız Ali Koç da yardım isterse seve seve yardım ederiz. Ancak şu an Fenerbahçe adına oyuncu izlemiyorum. Kulüpte bu görevi yapan isimler var çünkü...” dedi.

Alex de Souza açıkladı Fenerbahçe’ye sportif direktör...

“Statta bir duran top olduğunda keşke topun arkasında Alex olsaydı diyoruz. Bize lütfen kendi kanından birilerini gönder.” diyen
taraftara esprili bir cevap veren Alex gülerek, “Çocuğum daha 8 yaşında” yanıtını verdi. 

"Beşiktaş ve G.Saray'dan teklif..."

Alex, minik bir taraftarın, “İleride Beşiktaş veya Galatasaray’dan teknik direktörlük teklifi gelse ne yaparsınız?” sorusuna, “Kabul etmezdim” yanıtını verdi. Bu cevap salonda uzun süre alkışlandı.

Luciano: "Fenerbahçe'ye gelen futbolcunun gözünden ateş çıkmalı"

Brezilyalı eski savunma oyuncusu Fabio Luciano, Fenerbahçe'ye transfer olacak oyuncuların nasıl bir kulübe katıldığını gitmeden bilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Fenerbahçe'ye gelen futbolcunun gözünden ateş çıkmalı. Fenerbahçe böyle bir kulüptür. Kazanırsan seni omuzlarda taşırlar. Oyuncu bunu bilmeli. Geldiğimde bana bunlar anlatıldı. Benim gözümde Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcusu Alex'tir." diye konuştu.

Luciano, sarı-lacivertli takımda Beşiktaş, Sakaryaspor ve Galatasaray'a karşı attığı golleri unutamadığını ifade etti.

Mehmet Aurelio ise Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemin istediği şekilde gelişmediğini dile getirerek, "Sonrasında gelen teklifleri değerlendirdim. Ancat adaptasyon durumu biraz farklı oldu. Daha sonra Türkiye'ye dönmek istedim fakat istediğim takım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe kendi oyuncuları olduğu için istemedi. Fakat ben de baktığımda sizler kadar kendimi Fenerbahçeli hissediyorum." şeklinde görüş belirtti.
Öte yandan, Can Arat da takımda düzenli forma giymeye başladığında Luciano ile oynayamamasının kariyerindeki en büyük şanssızlık olduğunu dile getirdi.

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