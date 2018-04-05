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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
05.04.2018 - 18:31, Son Güncelleme:

Alex, Altınordu Kulübünü ziyaret etti

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Alex, Altınordu Kulübünü ziyaret etti

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Alex de Souza, Altınordu Kulübü tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen İzmir Kupası'na ilişkin "Ana hedef bütün insanların ilgisini bu turnuvaya çekebilmektir. Bu turnuvadan çıkabilecek yeteneklere odaklanabilmek ve keyif almak da önemli." dedi.

Turnuvada başlama vuruşunu yapmak için İzmir'e gelen Brezilyalı Alex, Altınordu Kulübünün Torbalı ilçesindeki Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Alex, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile tesis girişindeki Metin Oktay heykeli önünde fotoğraf çektirdi ve yerleşke hakkında bilgi aldı.

Buradaki sporcularla görüşen Alex, onlarla sohbet etti, biyografisinin anlatıldığı kitabını ve formaları imzaladı. Alex'in kitaplara, Türkçe "sevgilerimle" diye yazdığı görüldü. Özkan ile kısa bir süre ayak tenisi oynayan Alex, kazandığı sayıyla izleyenlerden alkış aldı.
Yerleşke içerisindeki besi hayvanları örnek yaşam alanını da gezen Alex'e sporcular tarafından tavuk kümesinden yumurta verildi. Alex de genç sporculara teşekkür etti. Alex, daha sonra kulübün, Selçuk ilçesindeki İsmet Orhun Bilge Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.
Alex, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisleri çok beğendiğini, Altınordu hakkında duyduklarının ise gördüklerinin yanında az kaldığını söyledi.

Altınordu Kulübü Başkanı Özkan'ı tebrik eden Alex, "Ana hedef bütün insanların ilgisini bu turnuvaya çekebilmektir. Bu turnuvadan çıkabilecek yeteneklere odaklanabilmek ve keyif almak da önemli. Aslında en önemli nokta, 12 yaşına gelmemiş oyuncuların da bu turnuvaya hazırlanırken nasıl ki mahallede arkadaşlarıyla top oynuyorlar, burada da aynı mantıkta oynamaları ve bu turnuvanın keyfini çıkarmaları. Çünkü ilk turda elenen için dünyanın sonu olmayacak. Şampiyon olan da dünyaları elde etmiş olmayacak. Bu bakımdan futbolun bir oyun olduğunu göz önünden çıkarmayın." diye konuştu.

Alex, turnuvanın hem oyuncular hem de izleyenler için keyifli geçmesini temenni etti.

Fenerbahçe'deki başkanlık yarışı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex, bir dönem formasını giydiği sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık yarışıyla ilgili "Yürekten dilediğim tek şey Fenerbahçe'nin daha ileriye gitmesi daha da büyük olması. Gönlüm Fenerbahçe'den yana." ifadesini kullandı.

Şu anda hayatında rahat bir dönem geçirdiğini anlatan Alex, "Ben futbolumu oynadım bitti. Şimdi farklı bir hayatım var. Çocuklarım ve ailemle farklı bir ülkedeyim. Brezilya'da bir televizyon kanalında program yapıyorum. Böyle güzel projeler için geliyorum, sizlerle birlikte oluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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