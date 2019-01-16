Aleksic Malatyaspor'u galibiyete taşıdı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Volkan Bayarslan , Mehmet Kapluhan , Murat Şener
E.Yeni Malatyaspor: Ertaç , Gökhan , Ömer , Murat (Donald dk. 45 ), Pereira , Ahmed (Robin dk. 64 ), Aleksic , Chebake , Erkan , Mina , Mustafa (Barış dk. 45 )
Yedekler: Abdulsamed, Murat, Dersim, Hüseyin, Berkan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Sadrettin Fırat , Erkan , Muhammet , Hüseyin (Cem dk. 82 ?), Harun (Emre dk. 72 ), Orhan , İzzet , Seyid , Ozan , Özgür , Celal
Yedekler: Kaya, Şaban, Göksu, Mustafa, Orhan
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Goller: Aleksic (2), Pereira (E.Y.Malatyaspor), Ozan (dk. 7) Hüseyin (dk. 45) (B.B. Bodrumspor)
Sarı kartlar: Ömer (E. Y. Malatayspor), Muhammet, Erkan (B.B. Bodrumspor)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada orta sahada topu alan Ömer, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak etkisiz vuruşta top auta çıktı.
7. dakikada Bodrumspor’un gelişen atağında Celal’in ceza sahasında verdiği ara pasla buluşan Ozan topu boş ağlara gönderdi. 0-1
18. dakikada Yeni Malatyaspor’un gelişen atağında ceza alanına yapılan ortaya Pereira etkisiz vurunca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
45. dakikada sol kanatta Harun topu kazanarak ceza sahasındaki arkadaşı Celal'e gönderdi. Celal'in ekstra pasında kale önünde topla buluşan Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Chebake’nin ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
72. dakikada Aleksic’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
75. dakikada Özgür’ün, Ömer’i ceza sahasında düşürmesi ile VAR uygulamasına giden hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Aleksic’in şutu ağlarla buluştu. 1-2
82. dakikada Aleksic’in kullandığı köşe atışında Ömer’in arka kale direğine dindirdiği topu Pereira filelere yolladı. 2-2
88. dakikada sol kanattan Pereira’nın ortasında Aleksic'in kafa vuruşu ağlara gitti. 3-2
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