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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.01.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

Aleksic Malatyaspor'u galibiyete taşıdı

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Aleksic Malatyaspor'u galibiyete taşıdı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan , Mehmet Kapluhan , Murat Şener

E.Yeni Malatyaspor: Ertaç , Gökhan , Ömer , Murat (Donald dk. 45 ), Pereira , Ahmed (Robin dk. 64 ), Aleksic , Chebake , Erkan , Mina , Mustafa (Barış dk. 45 )

Yedekler: Abdulsamed, Murat, Dersim, Hüseyin, Berkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Sadrettin Fırat , Erkan , Muhammet , Hüseyin (Cem dk. 82 ?), Harun (Emre dk. 72 ), Orhan , İzzet , Seyid , Ozan , Özgür , Celal

Yedekler: Kaya, Şaban, Göksu, Mustafa, Orhan

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Goller: Aleksic (2), Pereira (E.Y.Malatyaspor), Ozan (dk. 7) Hüseyin (dk. 45) (B.B. Bodrumspor)

Sarı kartlar: Ömer (E. Y. Malatayspor), Muhammet, Erkan (B.B. Bodrumspor)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada orta sahada topu alan Ömer, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak etkisiz vuruşta top auta çıktı.

7. dakikada Bodrumspor’un gelişen atağında Celal’in ceza sahasında verdiği ara pasla buluşan Ozan topu boş ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada Yeni Malatyaspor’un gelişen atağında ceza alanına yapılan ortaya Pereira etkisiz vurunca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

45. dakikada sol kanatta Harun topu kazanarak ceza sahasındaki arkadaşı Celal'e gönderdi. Celal'in ekstra pasında kale önünde topla buluşan Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Chebake’nin ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

72. dakikada Aleksic’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

75. dakikada Özgür’ün, Ömer’i ceza sahasında düşürmesi ile VAR uygulamasına giden hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Aleksic’in şutu ağlarla buluştu. 1-2

82. dakikada Aleksic’in kullandığı köşe atışında Ömer’in arka kale direğine dindirdiği topu Pereira filelere yolladı. 2-2

88. dakikada sol kanattan Pereira’nın ortasında Aleksic'in kafa vuruşu ağlara gitti. 3-2

 

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