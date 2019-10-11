Aleksandar Kolarov'dan transfer açıklaması!
Sezon başında Fenerbahçe'nin gündeminden düşmeyen Aleksandar Kolarov, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.
Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'nin sezon başında transferi için yoğun çaba sarf ettiği Aleksandar Kolarov, geleceği hakkında konuştu.
Ülkesi Sırbistan'ın Paraguay ile oynadığı hazırlık maçının ardından konuşan Kolarov, Sırbistan'a dönüp dönmeyeceği hakkında konuştu.
33 yaşındaki sol bek, ''Sırbistan'da Kızılyıldız harika bir kulüp, çocukluğumda orada oynadım. Ancak şu anda ülkeme geri dönmeyi düşünmüyorum. Kariyerimi kesinlikle yurt dışında tamamlayacağım.'' dedi.
FENERBAHÇE BEKLEMEDE
Roma ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Kolarov için Fenerbahçe'nin sezon sonu bir kez daha harekete geçmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, bu sezon takımı ile 9 maça çıkarken 3 gol kaydetti.
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