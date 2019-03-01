Alberto Fernandez'i Guti ikna edecek
Beşiktaş'ta yönetimi, Guti'nin önerdiği Real Madrid B takımından 19 yaşındaki Alberto Fernandez için yeniden devrede.
Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı Guti, Real Madrid B takımını çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Alberto Fernandez'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini yönetime bir kez daha iletti.
Sağ kanatta görev yapan 19 yaşındaki oyuncunun çok yetenekli olduğunu, Real Madrid A takımına alınmayacaksa, sözleşme imzalamayı tavsiye etti.
İspanyol çalıştırıcı, Madrid'in B takımında iyi işler yaptığını sözleşme imzalanmaması durumunda La Liga'dan pek çok takımın kendisini isteyeceğini ama Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna edeceğini yöneticilerle paylaştı.
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