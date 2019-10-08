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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.10.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Albert Riera: ''Fatih Terim'e inancım sonsuz''

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Galatasaray'ın eski oyuncularından Albert Riera, sarı kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Şöhretler Futbol Festivali'nde forma giyen eski Galatasaraylı Albert Riera, "Galatasaray'ı hala takip ediyorum. Galatasaray kulübünde çok güzel zamanlarım oldu. Çok zor bir sezon yaşıyorlar. Onlara inanıyorum. Fatih Terim'in elinden gelenin en iyisini yapacağına inancım sonsuz. Daha iyi şeyler olacak diye düşünüyorum" dedi.

Şöhretler Futbol Festivali, Antalya'da Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Calista Luxury Otel'de devam ediyor. 5 Ekim'de başlayan turnuvada yurt içi ve dışından eski profesyonel ve amatör futbolcuların katılımıyla oluşturulan 6 takım arasında lig usulü maçlar oynanıyor. Turnuvaya eski Alman milli futbolcu Kevin Kuranyi, İspanyol milli takımı ve Real Madrid'in eski futbolcusu Gaizka Mendieta, İspanyol milli futbolcu Albert Riera, Calista Luxury Otel'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdoğan ve otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ da katıldı. 12 Ekim'de düzenlenecek gala gecesinin ardından ilk 3'e girecek takımlara törenle kupalarının verilmesiyle turnuva sona erecek.

Galatasarayda Mustafa Cengiz ve Fatih Terimden 2 saatlik zirve
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GENEL MÜDÜR ALİ KIZILDAĞ: HAVA VE ATMOSFER GÜZEL

Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Calista Luxury Otel Otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ, "Bunu geleneksel halde, ileriki yıllarda dünyanın değişik ülkelerinden futbol yıldızlarını da Türkiye'ye davet ederek, eski efsane olmuş futbolcuları burada güzel bir organizasyonla hem bölgemizi hem de spor turizminin tanıtımında daha geniş amaçlarda kullanılmasını hedefliyoruz. Hava ve atmosfer güzel, katılımcılar çok mutlu. İnanılmaz derecede bir memnuniyet var. Daha sonraki yıllarda daha güzel organizasyonlarda birlikte olacağız" diye konuştu.

ALBERT RİERA: TERİM'İN ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞINA İNANCIM SONSUZ

Bir dönem Galatasaray'da futbol oynayan İspanyol milli futbolcu Albert Riera da turnuvada forma giydi. Galatasaray'da çok güzel zamanlar geçirdiğini söyleyen Albert Riera, "Galatasaray'ı hala takip ediyorum. Galatasaray kulübünde çok güzel zamanlarım oldu. Çok zor bir sezon yaşıyorlar. Onlara inanıyorum. Fatih Terim'in elinden gelenin en iyisini yapacağına inancım sonsuz. Daha iyi şeyler olacak diye düşünüyorum. Fatih Terim ve yardımcılarıyla hala irtibat halindeyim ve konuşuyorum. Kulüpte diğer çalışanlarla da konuşuyorum. Eskisi kadar sık değil ama umarım ileride başka fırsatlar olur, ben de onlara yardım edebilirim" şeklinde konuştu.

Albert Riera: Fatih Terime inancım sonsuz

Albert Riera: Fatih Terime inancım sonsuz

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