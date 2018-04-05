Albayrak'tan flaş açıklama! Nagatomo...
Galatasaray'ın, Nagatomo konusunda atacağı adım merak konusuydu...
Sol bek sıkıntısına son veren Japon futbolcu için yönetici Abdürrahim Albayrak müjdeyi verdi. Albayrak, "Nagatomo seneye de Galatasaray'da olacak" diye konuştu.
Japonya'dan gelen gazeteciler, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ı ziyaret etti. Japon gazeteciler "Nagatomo Galatasaray'da devam edecek mi?" diye sorarken Abdurrahim Albayrak, Japon yıldızın çok iyi bir profesyonel olduğunu, kendisinden memnun olduklarını belirterek, "Antrenmanın sonunda ekstra çalışma yapıyor. Tüm dikkatini kendisinin ve Galatasaray'ın başarısı için veriyor. Seneye de sarı-kırmızılı formayı giymesi için gerekenler yapılacak" şeklinde konuştu. (Takvim)
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