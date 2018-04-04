Albayrak, Japon gazetecileri ve Galatasaray yöneticilerini ağırladı
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ın konuğu dün Japon basın mensupları ve sarı kırmızılı idareciler oldu.
30 yıldır her Çarşamba şirketi Altur'da Karadeniz yemekleri organizasyonu düzenleyen Abdurrahim Albayrak'ın davetine Nagatomo nedeniyle Galatasaray'ı yakından takip eden Japon gazeteciler katıldı.
Fuji TV'nin muhabirleri Tomoe Tsuchiya Karadeniz yemeklerinden en çok Karalahana Çorbasını beğendiklerini söyledi.
Albayrak'ın ofisindeki davete Galatasaray Başkan Yardımcısı Dinç Üner, Mahmut Recevik ve Hüseyin Toprak'ta katıldı.
Japon gazeteciler: Nagatomo Galatasaray'da devam edecek mi?
Abdürrahim Albayrak: Antrenmanın sonunda ekstra çalışma yapıyor. Tüm dikkatini kendisinin ve Galatasaray'ın başarısı için veriyor. Seneye de sarı-kırmızılı formayı giymesi için gerekenler yapılacak
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