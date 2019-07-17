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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.07.2019 - 22:42, Son Güncelleme:

Albayrak, 'hayırlı olsun' dedi ve transferi açıkladı!

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Albayrak, 'hayırlı olsun' dedi ve transferi açıkladı!

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni sezon öncesi dostluk mesajı verdi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen futbolda Süper Lig fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Albayrak, Cemil Usta'nın adına yakışır bir sezon dileğinde bulunarak, "2019-2020 sezonunun ülkemize, tüm kulüplere hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabıallah'tan diliyorum. Hiçbir futbolcumuzun burnu bile kanamadan iyi ve güzel bir sezon olmasını, barış, kardeşlik ve dostluk içinde geçmesini diliyorum. Bütün futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sezon olacak." diye konuştu.

Cemil Usta'dan da bahseden Albayrak, "Karadeniz'in, Trabzon'un futbolcusuydu. Kendisini çok severdik. Mekanı cennet olsun. Cemil Usta ismine layık bir sezon olmasını temenni ediyor, bütün takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Albayrak, sarı-kırmızılı takımın kiralamak için görüşmelere başladığı Seri ile ilgili soruya, "Transferler ile ilgili açıklamaları başkanımız Mustafa Cengiz yapacaktır. Seri'nin, Galatasaray ve Türk futboluna hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." cevabını verdi.

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