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Albayrak geri dönüyor mu... Kararını verdi!

Galatasaray camiasının sevilen isimlerinden Abdürrahim Albayrak, Ocak ayında yapılacak seçimle ilgili kararını açıkladı.

Hürriyet Haber
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Albayrak, baskılara rağmen yönetime girmeme kararı aldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı camiada en çok merak edilen konulardan biri, Abdürrahim Albayrak’ın yönetime girip girmeyeceğiydi. Albayrak, yönetime girmeme kararı aldı.

Mevcut yönetim ve muhalefetin ısrarları sonrası yapılan görüşmelerde Albayrak, yönetimde görev almayı istemedi. Albayrak, Skorer'e yaptığı açıklamada, "Bu dönem yönetimde görev almayacağım." dedi.

Camianın sevilen isimlerinden Abdürrahim Albayrak'ın bu kararı sonrası mevcut yönetim yeni arayışlara gidecek. Albayrak, geçtiğimiz dönemlerde 4 kez yönetime girerken hepsinde de şampiyonluk yaşamıştı. (Ajansspor)

GalatasarayAbdurrahim AlbayrakKarar

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